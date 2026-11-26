台股近期劇烈震盪，主打靈活操作的主動式ETF表現備受關注。今（26）日隨權值股反彈，主動野村台灣50（00985A）截至中午12點42分報17.13元，上漲1.18元、漲幅達7.40%，盤中最高觸及17.15元，外盤成交比重達81.90%，顯示追價買盤積極；同為主動式ETF的主動復華未來50（00991A），同期報12.47元、上漲6.86%，00985A盤中表現略勝一籌。

回顧近一周的劇烈洗盤，兩檔ETF呈現不同投資風格。00991A重押高Beta的中小型電子零組件及半導體成長股，在11月20日波段低點後的反彈力道較強；但在下檔防禦方面，00985A於11月19日、20日及25日分別下跌6.57%、8.03%及5.29%，跌幅均小於00991A的9.60%、9.91%及5.58%，展現相對抗跌優勢。

拉長時間觀察，00985A的績效與風險控管優勢更為明顯。截至11月25日，00985A今年累計報酬率達31.12%，領先00991A的16.92%達14.2個百分點；近三個月回檔約21.8%，也小於00991A的36.4%。

風險指標方面，00985A年化波動率為34.18%、最大回撤為-31.53%，均優於00991A的48.85%及-42.05%；夏普值更以1.02領先00991A的0.73，顯示每承擔一單位風險，00985A所創造的超額報酬效率相對較高。

兩檔ETF成分股重疊度雖約七成，但00985A選股聚焦台股市值前150大企業，半導體占比約32%、電子零組件約19%，配置相對均衡，避免過度集中於高波動中小型股。此外，00985A經理費加保管費合計僅約0.485%，較00991A的0.835%至1.04%低約42%至53%，有助降低長期持有成本。

台股動輒千點震盪，短線操作難度升高。00991A單價較低、盤中成交量逾49萬張，具短線波段交易條件；但對於希望兼顧大盤反彈動能、下檔防禦及低持有成本的中長期投資人而言，00985A相對均衡的配置與風險報酬表現，更適合納入核心配置或採定期定額布局。

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