最近很多夥伴問老牛：「0050跌破年線的時候多扣一點，是不是比較聰明？」這題光用想的會吵不完，老牛乾脆拿數字說話。

回測條件很單純：0050從2006年1月開始，每月第一個交易日定期定額1萬，股息全部再投入，一路算到2026/11/24。

扣款那天如果股價在年線（240日均線）以下，就再加碼，分成1萬、2萬、5萬三個版本。

結果是這樣：

A純定期定額：投入251萬 → 1,943萬，年化16.9% B年線下加碼1萬：投入318萬 → 2,556萬，年化17.1% C年線下加碼2萬：投入385萬 → 3,170萬，年化17.3% D年線下加碼5萬：投入586萬 → 5,011萬，年化17.5%

第一眼看到5,011萬，是不是很想馬上把加碼金額調到5萬？

別急，先看年化。四個版本從16.9%到17.5%，差不到1個百分點。市值會差這麼多，主要是因為多放了本金，不是時機抓得特別準。

那看年線加碼有沒有用？有，但沒有魔法。

老牛把同樣的總投入改成每個月平均扣、不看年線來比：B多賺約94萬，C多約190萬，D多約473萬。這比較像守紀律換來的小紅利。

真正要看的，是另外兩個可怕的數字。

2008年金融海嘯，四個版本帳面都虧掉四成左右。D版本當時投入79萬，帳面只剩46萬，虧了33萬。說真的，看到這個數字還敢繼續扣的人，真的是不多的。

破年線不是一個月就結束。2008年和2022年，0050都曾連續11個月待在年線下。D等於一年內要多拿出55萬，B是11萬，C是22萬。

加碼的錢就像颱風天的備用糧食，平常要先算好。真的動到生活費，市場還沒回來，人就先撐不住了。

所以老牛的看法是：年線加碼可以做，但金額要抓在自己晚上睡得著的範圍，對多數上班族來說，多扣1～2萬比較實際。

比加多少更重要的，是大跌的時候還能照紀律扣下去。這20年的報酬，很大一部分就是2008、2022那幾年撐住換來的。

順帶一提，回測的結束日不同，數字也會跟著變動，看趨勢就好，不用執著小數點。

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