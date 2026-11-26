0050破年線加碼是必勝抄底？老牛回測2008金融海嘯慘況：帳面先虧掉4成
最近很多夥伴問老牛：「0050跌破年線的時候多扣一點，是不是比較聰明？」這題光用想的會吵不完，老牛乾脆拿數字說話。
回測條件很單純：0050從2006年1月開始，每月第一個交易日定期定額1萬，股息全部再投入，一路算到2026/11/24。
扣款那天如果股價在年線（240日均線）以下，就再加碼，分成1萬、2萬、5萬三個版本。
結果是這樣：
A純定期定額：投入251萬 → 1,943萬，年化16.9%
B年線下加碼1萬：投入318萬 → 2,556萬，年化17.1%
C年線下加碼2萬：投入385萬 → 3,170萬，年化17.3%
D年線下加碼5萬：投入586萬 → 5,011萬，年化17.5%
第一眼看到5,011萬，是不是很想馬上把加碼金額調到5萬？
別急，先看年化。四個版本從16.9%到17.5%，差不到1個百分點。市值會差這麼多，主要是因為多放了本金，不是時機抓得特別準。
那看年線加碼有沒有用？有，但沒有魔法。
老牛把同樣的總投入改成每個月平均扣、不看年線來比：B多賺約94萬，C多約190萬，D多約473萬。這比較像守紀律換來的小紅利。
真正要看的，是另外兩個可怕的數字。
2008年金融海嘯，四個版本帳面都虧掉四成左右。D版本當時投入79萬，帳面只剩46萬，虧了33萬。說真的，看到這個數字還敢繼續扣的人，真的是不多的。
破年線不是一個月就結束。2008年和2022年，0050都曾連續11個月待在年線下。D等於一年內要多拿出55萬，B是11萬，C是22萬。
加碼的錢就像颱風天的備用糧食，平常要先算好。真的動到生活費，市場還沒回來，人就先撐不住了。
所以老牛的看法是：年線加碼可以做，但金額要抓在自己晚上睡得著的範圍，對多數上班族來說，多扣1～2萬比較實際。
比加多少更重要的，是大跌的時候還能照紀律扣下去。這20年的報酬，很大一部分就是2008、2022那幾年撐住換來的。
順帶一提，回測的結束日不同，數字也會跟著變動，看趨勢就好，不用執著小數點。
◎本文獲 股海老牛 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。