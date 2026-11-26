台股歷經千點暴漲暴跌，主動式與被動式ETF的表現也引發投資人重新檢視手中持股。有股民在臉書社團「一起聊台股ETF」發文感嘆，經歷這波劇烈震盪後，認為買主動統一台股增長（00981A）不如直接買野村臺灣創新科技50（00935），引發兩派投資人熱議。

原PO透露，自己同時持有兩檔ETF，但近期的持有體感明顯不同，00935呈現「跌多漲多」，00981A卻是「跌多漲少」，認為被動式ETF的回彈速度反而比主動式更快。由於手中00981A部位不多，他也考慮另找時間出清。

這番言論引發股民對主動式ETF操盤能力的討論。有人質疑，若操盤手只能在多頭行情中繳出亮眼績效，遇到空頭卻無法展現優勢，主動選股的價值便值得重新檢視。原PO也因此感嘆，主動式ETF是否更適合在牛市時買進。

有持有00935的投資人分享，雖然這波修正讓資產市值蒸發不少，但目前仍維持正報酬，觀察幾次反彈表現後，對長期持有仍有信心，打算持續買進。也有股民留言「被動式比較抗跌」、「買市值型ETF比較穩當啦」，認為追求穩健可優先考慮被動式ETF。

不過，00935持有者也並非人人獲利，有人透露帳面虧損達29.55%，另有人買在59元，坦言跌幅相當慘烈。也有同時持有兩檔ETF的股民直言「都有跌，而且都很慘」，另有人點出投資人的心態矛盾：「追求穩健就是買市值型的被動ETF，但多頭時你又看主動ETF漲幅看到流口水。」凸顯進場時機、成分股配置及風險承受度，同樣是選擇ETF時不可忽略的因素。

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