熱門市值型ETF富邦台50（006208）啟動分割，將從11月27日至12月15日開放電子投票，並於12月18日召開受益人會議。富邦投信董事長黃昭棠今天向投資人催票，表示分割可降低投資門檻，提升資金配置彈性。

富邦投信說明，006208成立於2012年6月22日，初次發行價格為新台幣30元，此次分割，將以受益人會議通過當日的基金淨值為基準，採回到發行價30元以上之最大整數倍作為分割倍數。依目前淨值來看，分割倍數預估為7倍。

006208與元大台灣50（0050）同樣追蹤「台灣50指數」，鎖定台股市值前50大企業為指數成分股，為熱門市值型ETF。根據證交所與集保結算所的資料，006208最新資產規模新台幣3997億元，受益人數75.89萬人，分居台股ETF排行第5位和第8位。

富邦投信強調，006208分割之後，每單位淨值將下降，投資人持有股數上升，不會影響持有的基金資產總價值。分割可以降低投資門檻及提升流動性。

面對近期投資市場震盪加劇，不只股市，黃金、比特幣也都出現明顯回調。黃昭棠觀察，最近很多高資產族群把資金先停泊在美元，以及美債。

黃昭棠認為，近期AI市場出現一系列變化，短期發展進程可能會有一些時間上的調整，但大趨勢沒變，包括科技的推進，以及美中角力戰，預料美國不可能把AI優勢拱手讓人，AI將繼續發展。

黃昭棠提醒投資人，2027年最重要的投資策略就是做好資金管理，之前因為過度槓桿，造成市場不穩定，這波回調，讓壓力宣洩與籌碼沉澱，對長多格局反而比較健康，對於2027年台股展望維持樂觀。

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