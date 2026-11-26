記得8月在哆啦王的發文下留言我出清元大台灣50（0050）全換貝萊德世界股票（009826），被一位正2教的鐵粉酸我的投資策略根本錯誤。

幾個月過去，009826（-5.06%）不但報酬率贏過0050（-11.47），還強勢碾壓0050正2（-27.1%）。

過度槓桿本身就是一把雙面刃，這把利刃卻總是交到無法駕馭它的人手中，人性的貪婪造成了許多投資人妄想短期發財、炒股致富，加上投資網紅、券商、媒體的無良鼓動，這些註定成為韭菜的投資人奮不顧身躍上賭桌，終至傾家蕩產！

我看到有網紅的正2人生就是在崩盤中不斷加碼求翻身，硬是不肯認輸，絕對不肯投降，困獸之鬥般地掙扎就是要保留最後的顏面，殊不知今年以來的0050正2已經摔到年初的報酬率之下，輸給原型0050，更輸給全世界股票009826。

不過他們總有自己的方法塗抹著關於過去或未來的胭脂粉！

其實輸錢沒關係，投資都會走過一段冤枉路，最怕的就是不覺悟，賭徒心態下，常是斷腸人。

唯一推薦正常的指數化投資與資產配置，喜歡台灣就是0050，喜歡全世界就是009826，再加上配置債券或現金等防禦性資產，千萬不要浪費生命在過度槓桿、融資、當沖這種危險的投資行為上！

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