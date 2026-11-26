高股息ETF真比市值型抗跌？實測0050、00878、00919、0056：拉長3年報酬差1倍
「配息型ETF真的會比市值型ETF還抗跌？」常有人說，當市場震盪時，相較於市值型ETF，配息型ETF比較抗跌。
同時持有市值型及配息型ETF的我，基於好奇，我想透過網路的回測，了解這項說法是否正確。
於是我透過money DJ的績效報酬回測，分別回測：1、3、6、12個月的績效比較。
回測結過如下：
1個月報酬
2026/10/22~2026/11/24這1個月間，0050、0056、00878、00919的報酬，分別為：
0050：-10.48%
0056：-11.30%
00878：-9.14%
00919：-9.01%
3個月報酬
2026/08/24~2026/11/24這三個月間，0050、0056、00878、00919的報酬，分別為：
0050：-7.8%
0056：-1.63%
00878：-1.19%
00919：-0.41%
6個月報酬
2026/05/22~2026/11/24這六個月間，0050、0056、00878、00919的報酬，分別為：
0050：-1.05%
0056：14.08%
00878：16.85%
00919：18.05%
12個月報酬
2025/11/24~2026/11/24這六個月間，0050、0056、00878、00919的報酬，分別為：
0050：63.97%
0056：57.61%
00878：67.51%
00919：56.81%
分析結果：
1.在近3個月的波段修正中，00919、00878、0056修正大約在-1%左右，0050則因大型權值股回檔，3個月修正了-7.8%，配息型ETF跌幅比較小。
2.過去 6 個月期間，三檔高股息 ETF 皆維持 14%～18% 的雙位數正報酬，而 0050 仍受權值股回檔影響微幅下修-1.05%。
從6個月區間來看，配息型仍比較抗跌。
3.拉長至 12 個月，四檔 ETF 含息報酬均在 56.81%～67.51% 之間，展現強勁的年度多頭累積成果，其中 00878 以 67.51% 位居第一，0050 以 63.97% 緊追在後。
我的結論：
11月發生系統性風險下修時，配息型跟市值型一樣，避免不了大幅度的修正。
相較於市值型ETF，配息型ETF成份股中的金融股、傳產，就提供了有效的緩衝效果。
再者，高股息提供的配息，領到股息持續再投入，當在股價下修時，買入就可以降低持有成本。
而這次的回測只有過去的一年，如果再次回到AI強力多頭時，市值型ETF仍可能會領先高股息。
那麼高股息真的會比市值型更容易抗跌嗎？以今年近3個月的數據來看是肯定的，但是拉長12個月，0050績效除了輸00878之外，報酬仍微幅勝過0056及00919。
我的建議是：
如果你有現金流的需求，你可以拉高配息型ETF比例，市值型比例佔少一點，花不到的股息，可以再投入市值型ETF。如果你有穩定的收入且又年輕，那麼就可以將資金全數投入至市值型ETF。
因為回測了近3年的含息報酬：
0050：212.6%
0056：94.64%
00878：100.21%
00919：95.24%
長期來看，市值型ETF的報酬還是會優於配息型ETF。
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