美國科技股上演大V轉，帶動亞股今日跟著反彈。日經指數早盤一度大漲逾千點，漲幅接近2%，東證指數也同步走高。帶動台股掛牌的兩檔ETF、中信日本半導體（00954）、台新日本半導體（00951）大漲近7%。法人指出，從日股盤面來看，半導體設備股所在的電氣機械類股是推升大盤的最大功臣，精密機械、資訊通訊等跟AI、半導體相關的族群明顯回溫，顯示近期被市場大賣的科技成長股，開始有資金回頭承接。

00954經理人許家瑜表示，今日日股反彈，主要受到美國半導體類股盤中V型反轉的激勵。費城半導體指數前一交易日雖一度跌幅擴大至約8%，但隨後在逢低買盤湧入下收復跌幅，終場僅小跌作收，顯示市場對AI與半導體產業前景雖有疑慮，但低檔承接力道仍強，也讓今日亞洲市場對科技股的信心跟著回升。

許家瑜表示，近期AI與半導體供應鏈股價大幅修正，主要原因是市場擔心美國期中選舉後，資料中心可能面臨更嚴格的監管，導致AI基礎建設的投資腳步放慢，連帶影響資料中心建設、半導體及設備供應鏈的需求。不過在股價快速下修之後，不少投資人開始重新檢視產業基本面，逢低布局的買盤明顯回籠。

許家瑜認為，目前市場最大的分歧在於，投資人擔心未來AI投資能不能回本，也擔心政策風險，但這些擔憂跟企業實際接單的情況仍有落差。從近期產業交流及企業釋出的訊息來看，半導體設備供應鏈的訂單能見度仍然很高，許多企業甚至已經提前排定未來幾年的產能，短期內看不到需求急速降溫。對於資料中心監管的疑慮，多數公司也維持原本的投資與生產計畫。由此可見，近期股價波動主要反映的是市場情緒與投資人的風險偏好，而不是產業基本面真的轉壞。

中國信託投信指出，雖然跟AI高度相關的個股短期內仍可能因政策消息和市場情緒而大幅震盪，但就現階段來看，高效能運算、企業導入AI以及資料中心升級的需求都沒有明顯轉弱。在基本面沒有改變的情況下，這波股價修正比較像是不確定性升高、市場願意給的評價降低，而不是需求前景真的變差。後續如果設備廠的接單，以及先進製程和記憶體廠的資本支出計畫持續獲得驗證，股價評價可望重新回到產業基本面的水準，AI與半導體供應鏈龍頭的中長期成長動能依然不變。

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