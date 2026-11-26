在美國貿易代表署（USTR）近期提案對台灣等14個經濟體加徵301關稅（雖對晶片與手機設豁免，但仍增添單一市場不確定性），加上聯準會（Fed）褐皮書顯示通膨仍具黏著性的總經環境下，投資人除了關注股市抗跌度，也越來越重視資產的稅務效率與長期複利機制。

相較於傳統台股高股息ETF或透過複委託買進美股原版VT，貝萊德世界股票（009826）在商品機制上具備獨特的稅務與交易優勢。

009826採用「不配息」設計，將成分股配發的股息自動滾入基金淨值進行再投資。

在股市處於空頭或劇烈震盪階段時，股息自動再投入能在低檔買進更多股數、放大長期複利效果；同時對台灣投資人而言，不配息意味著免繳股利所得稅與二代健保補充保費，也省去透過複委託領取美股配息時被預扣30%股息稅的困擾。

此外，009826直接以新台幣計價在台股掛牌交易，投資人無需自行換匯或承擔額外的匯兌手續費，便能一鍵完成全球近40國的資產配置。

也客觀提醒，009826總內扣費用（約0.57%至0.615%）仍高於海外券商直接買進美股VT（約0.06%），且無配息設計不適合需要每月領取現金流的退休族，投資人可依自身現金流需求與交易習慣評估配置。

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