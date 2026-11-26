＊原文時間11月17日。

00406A今年6月11日掛牌，從掛牌首日約72億元起步，5個月後基金規模成長到1542億元，約為原本的21倍。

10月19日破千億時，它已是僅次00981A與00403A的第三大主動式ETF，如今規模更逼近2023年上市的月配息老將00929。

不過，6月才剛上市，7月底就開始除息，至今00406A累計已配息4次，首次為0.128元，其後三次都是0.138元，合計0.542元。

年底並非除權息旺季，再加上台股下半年行情震盪，配息的錢從哪裡來？

11月的收益分配公告便可說明，當期配息0.138元，預估100%來自賣出選擇權買權的權利金。

以11月17日收盤價6.79元計算，年殖利率已達7.89%，主要是因為股價下跌。

00406A納入掩護性買權策略，持有股票的同時，一邊賣出指數買權收權利金，來補上除息淡季的缺口。

公告把這筆錢列為「已實現資本利得—賣出選擇權權利金」，所得類別是國內財產交易所得；依現行規定，證券、期貨交易所得停徵所得稅，也不計入二代健保補充保費，對高資產族相對友善。

但這是制度給的優勢，不是基本面，制度隨時可能調整。

錢從哪裡來？先用「暴漲的那一段」做祭品

過去高股息ETF配息，主要來自企業發放股息與資本利得。

00406A的配息主要來自賣出選擇權買權（Call）的權利金。股市如果大漲，00406A賣出的買權會產生帳面損失，而且不必等到漲過履約價，指數漲越多，賣方的損失就越多。

不過基金裡的現貨和期貨多單也同步上漲，能抵銷一部分。反過來，當行情震盪或向下時，收到的權利金可作為部分緩衝，並提供每個月的現金流。

不過以每月0.138元、股價約7.75元估算，一個月的緩衝大約為1.8%，台股如果跌一成，權利金墊不到兩成的跌幅。

至於怎麼配息，簡單來說，就是把能配的錢分成兩層。第一層是股利、利息，還有賣出買權收到的權利金。

第二層才是資本利得，括號裡寫得很清楚，期貨的損益、賣出選擇權的損益，都算在這一層。而且要用這一層加配，有一道門檻：淨值要高於發行價，配完之後也不能低於發行價。

也就是說，屬於第一層的權利金就算因為市場大跌，淨值跌到發行價以下，沒有資本利得能配，權利金還是能發出配息，所以它才能月月配。

第二，如果大盤急漲，指數漲過履約價，基金要付錢給買方。這筆賠掉的錢算在第二層的選擇權損益，不會先從第一層的權利金扣掉。權利金照樣配給你，賠掉的錢反映在淨值上。

權利金是真實的收入，來自選擇權買方付的錢；但每配出1元，淨值就同步減少1元。所以每個月配息穩定，跟基金的資產有沒有變多，是兩碼子事。

公告第二點也寫了，每次配多少，經理公司可以自己決定，也可以不配。配息穩不穩，最後還是要回頭看淨值。

不只賣買權 還多了期貨

傳統掩護性買權最大的痛點，是大漲時吃不到行情。所以00406A除了賣出買權佔兩成，還會配置約兩成的多方台指期，大漲的時候用期貨把漲幅補回來。

以11月16日揭露的實際部位為例，股票合計約83.02%，前五大依序是台積電、聯發科、台光電、欣興、奇鋐，全部是電子股。

另外持有台股期貨4,140口，分散在11月和12月兩個合約，權重23.22%。股票加期貨，多方部位約105.24%，意思是你放100塊進去，它買進的台股部位大約是106塊。

同時，選擇權部位賣出兩批11月到期的台指買權共19,440口，揭露權重合計負3.92%，會抵掉一小部分上漲時的曝險。

對比5日至16日的選擇權部位變化，賣買權的權重從-17.65%到只剩-3.92%，淨部位反而回升。台股從高檔回落後，賣出的買權離履約價更遠、價值變小。

換句話說，行情越往下，這檔ETF跟著大盤動的比例反而越高，這正是「下跌時可能多賠」的來源。

股市大漲的時候，股票和期貨全部跟著漲，賣出的買權則從一開始就在失血；漲過履約價時，超出的漲幅有一部分要付給買方。

大跌的時候，股票與期貨一起下跌，多方部位超過一倍，前五大又都是電子股，跌起來就可能比大盤還兇，權利金只能墊一小塊。

所以這套商品設計，是用期貨補回一部分傳統掩護性買權大漲少賺的缺口，代價是下跌時可能多賠。風險並沒有消失，只是換個位置承擔。

反過來說，00406A最順風的情境，不是大盤狂飆，而是「恐慌過後的緩步回升」。大跌之後人心惶惶，選擇權變貴，權利金收得肥，緩漲不容易觸發買權，但股票和期貨的漲幅也吃得到。

但00406A的設計本來就不是為了大賺，而是穩穩的小贏又能發出錢。如果你預期台股要大噴發，0050或市值型ETF才是更直接的工具。

月月配之前 先釐清這些事

00406A發行價10元，掛牌至今累計配息0.542元；11月16日的淨值是7.1元。淨值加上累積配息，等於每10元本金現在剩下約7.642元，含息報酬約-26.35%（未計配息再投入）。

換句話說，你領到0.542元，淨值卻少了2.36元。

配息率只告訴你現金流有多少，總報酬才告訴你有沒有賺錢。

比起追蹤00406A配息，更該看三個數字：累計配息、淨值變化，以及兩者相加後的含息總報酬，再拿同一段期間0050或大盤的含息報酬來比較。

如果你本來就在領00406A的月配息，不用急著跑，但心裡要有底。

第一，它的配息靠權利金，每個月金額可以變，也可以不配息。

第二，每個月除了看配多少，更要看淨值有沒有守住，那才是你的本金。

第三，它的股票加期貨多方部位略超過一倍，前五大又都是電子股，比較像積極型的股票部位，不是定存。另外主動式ETF經理費0.75%也偏高，得長期贏過大盤才划算，過去績效不代表未來。

如果你是被00406A規模破千億、年化配息兩成所吸引，先問自己一句話，台股要是回檔一成，你能接受這檔跌得比大盤多嗎？

能接受，再用小部位慢慢買。但也別為了搶配息特地進場：配息的那一刻，淨值就同步扣掉，錢只是從基金的口袋移到你的口袋，真正決定賺賠的是含息總報酬。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台股大跌、淨值破發，00406A 還能照常月月配：是真收入，還是左手換右手？

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