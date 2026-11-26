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怕錯過AI又怕科技股崩盤！009826持倉揭密 有輝達、科技占比不到3成
許多投資人面對美台科技股劇烈震盪時常陷入兩難：不買AI怕錯過長線成長紅利，重壓AI又怕遇到「黃仁勳請辭回任」或關稅變數帶來的暴跌。
檢視貝萊德世界股票（009826）截至2026年11月中下旬的最新持倉結構可以發現，該檔ETF採取「既吃AI紅利、又靠非科技產業防禦」的配置邏輯，成為波動市況下的平衡解方。
從全球與產業分布來看，009826投資版圖橫跨近40個國家、持有約1,510檔大中小型企業，其中美國市場占比約62.7%，台灣市場僅占約3.2%。
在產業權重上，資訊科技類股占比僅約28.05%至28.29%，其餘逾七成資金則廣泛分散在金融（約17.3%）、工業（約10.7%）以及近期逆勢走強的必需消費等傳統防禦型類股，徹底擺脫單壓科技股的結構限制。
進一步檢視前十大成分股，009826依然將蘋果（4.75%）、微軟（3.55%）、輝達（3.48%）及台積電（1.60%）等全球科技巨頭納入麾下，但單一持股權重全數控制在5%以下。
這樣的設計讓投資人在科技股上攻時仍能參與成長，當市場出現「黃仁勳溢價」劇烈波動或半導體面臨出口管制雜音時，單一個股回檔對整體淨值的衝擊也能被大幅稀釋。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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