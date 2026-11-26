近年台股在AI浪潮與全球總經變數影響下大起大落，ETF的長線表現也備受關注。根據最新統計，自2023年11月1日野村臺灣創新科技50（00935）掛牌上市以來，滿三周年的累積報酬率達234%，領先國民ETF元大台灣50（0050）同期的218%，差距達16個百分點。

觀察過去三年的累積報酬走勢，兩檔ETF的表現大致可分為兩個階段。2023年11月至2026年初，00935與0050走勢高度貼合，即便2025年3月至4月台股明顯修正，00935仍緊跟0050腳步。

到了2026年4月，隨著AI硬體與半導體先進製程進入獲利爆發期，00935開始拉開績效差距，累積報酬率一度突破350%。即便10月至11月台股從高檔劇烈回檔，00935的累積報酬率仍維持在0050之上。

市場分析指出，00935過去三年能跑贏0050，主要與其追蹤的「臺灣創新科技50指數」三大選股機制有關：

納入研發費用與股價動能指標 不同於0050依市值篩選前50大企業，00935排除缺乏研發投入的傳產與金融股，並將「研發費用占營收比重」納入核心指標，鎖定具備技術護城河的企業，同時剔除股價動能最弱的後10%個股。 單一持股設有權重上限 相較0050的台積電權重約60%，00935設有單一成分股30%的權重上限（隨市況波動約在29%至36%之間），讓更多資金配置於聯發科、台達電、日月光投控及AI伺服器供應鏈，掌握科技股輪動機會。 每半年定期審核、汰弱留強 00935每年4月與10月調整成分股，將符合創新科技營收占比逾50%、具備基本面支撐的科技股納入投資組合。

儘管00935過去三年績效優於0050，提醒投資人留意產業集中風險。00935約99%配置於電子科技產業，其中半導體占比約六至七成，缺乏0050約10%的金融保險及傳產防禦性部位。

00935風險報酬等級為積極型RR5，當全球科技股面臨估值修正或景氣下行時，波動度可能高於大盤。此外，00935經理費（0.40%）與保管費（0.035%）也略高於0050，投資人仍應衡量自身風險承受度，採取長期分批配置策略。

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