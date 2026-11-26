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黃仁勳回鍋救全村還是震盪開始？台股單日崩跌6％時 009826跌幅竟不到十分之一
近期美台股市深受輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳「11天請辭又回任」戲碼牽動，AI供應鏈跟著劇烈上沖下洗。
11月中旬黃仁勳一度請辭引發科技股全面下殺，台股單日曾暴跌逾2,600點、跌幅高達6.03%；雖然隨後在11月23日獲白宮協調與董事會通過火速回任，帶動輝達單日暴漲逾31%及台指期噴出，但緊接著市場又因商務部晶片出口管制與資本支出疑慮轉趨觀望，讓過度押注單一科技股的投資人飽受洗三溫暖之苦。
在市場劇烈波動之際，被稱為「台版VT」的貝萊德世界股票ETF（009826）展現出截然不同的平穩走勢。
統計顯示，在台股單日崩跌6.03%當天，009826單日僅微幅下跌0.59%，跌幅不到台股大盤的十分之一；即便近一週受全球科技股修正波及，股價回測至9.57元附近（低於10元發行價），但相較於純AI概念股或台股科技型ETF動輒數個百分點的單日劇震，全球型ETF的波動幅度明顯收斂。
這波「黃仁勳風暴」凸顯了單一產業與關鍵人物風險的威力。當市場高度依賴單一企業家或半導體產業時，任何消息面風吹草動都會被無限放大；透過將資金分散至全球多國與多元產業，不僅能避免投資組合隨著單一事件暴漲暴跌，也能在科技股陷入政策與估值拉鋸時，為資產提供有效的下檔保護。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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