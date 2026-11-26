台股近期上演史詩級雲霄飛車行情，從10月初逼近5萬點高點回檔以來，11月24日單日暴漲3,310點，創史上最大漲點，隔日（25日）又在盤中重摔3,440點，創史上盤中第2大跌點。

在單日動輒3,000點的劇烈洗盤下，截至11月25日收盤，野村臺灣創新科技50（00935）今年累計報酬率仍高達52.9%，領先加權指數的31.9%、國民ETF元大台灣50（0050）的40.4%及富邦科技（0052）的41.0%，更狠甩主動統一台股增長（00981A）的29.3%，領先達23.6個百分點。

ETF／指數 2026報酬率 00935 52.9% 0050 40.4% 0052 41.0% 加權指數 31.9% 00981A 29.3%

觀察2026年以來的走勢，這波大震盪打破了「台積電比例高就一定更強」的迷思。傳統市值型ETF高度集中單一權值股，當台積電劇烈震盪時，淨值也容易承受較大波動。

除了被動式科技ETF00935表現亮眼，面對動輒千點的洗盤行情，同為野村投信旗下的主動式市值型ETF「主動野村台灣50（00985A）」也成為值得關注的互補配置。

不同於0050台積電權重逾5成，00985A設有單一持股上限，將台積電比重控制在約14.2%至15.9%之間，降低單一個股劇烈波動對投資組合的衝擊。

選股方面，00985A將選股池擴大3倍，從台股市值前150大企業中精選50檔具成長動能的龍頭股，提前卡位第51至150名中的散熱、伺服器零組件及高速傳輸等中大型黑馬股。

操作方面，00985A經理費僅0.45%，並靈活運用約7%至12%的現金部位及台積電期貨進行調節，讓基金在台股急跌時保有逢低承接的銀彈。此外，2026年10月首次半年配息便配出2.15元。

歷經近期大盤暴漲暴跌的震撼教育，投資人與其每天盯盤追高殺低，不如考慮「被動＋主動」雙引擎配置策略，透過00935鎖定長線創新科技成長紅利，搭配00985A掌握台股前150大龍頭的靈活輪動與現金緩衝優勢，因應震盪行情。

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