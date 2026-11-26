這波修正已使台股進入技術性熊市。加權指數自10月6日49,968.92點高點迄今，一度下探35,738.68低點，最大回檔約28.5%。對基金投資人而言，跌幅除反映當下績效，也直接影響未來資產修復的難度。

主動摩根台灣鑫收（00401A）戴馨玲分析，若資產跌20%，只需上漲25%即可回到原點；但若跌幅擴大至40%，回本所需漲幅將增至66.7%；一旦跌幅達50%，更需要上漲100%才能回復原有水準；因此，在多頭行情中容易最被忽略的下檔風險，在熊市及高波動環境下，反而可能成為左右中長期績效的重要因素。

這也使近期主動式ETF的比較焦點開始出現變化。市場多頭時期，ETF規模、人氣與資金流向容易成為投資人選擇的主要參考；但在快速修正的行情中，各基金持股結構、產業配置及經理人選股能力開始反映於績效差異。對希望參與後續反彈的投資人而言，前一階段跌多少，某種程度上也決定下一階段需要漲多少才能收復失土。

戴馨玲表示，對月配型ETF投資人而言，淨值跌幅更與後續配息形成另一層連動。當基金跌幅相對有限，未來回到原本淨值所需漲幅較小，淨值修復空間相對較小；反之，若短期跌幅過深，在維持配息的同時，淨值修復壓力也會相應提高。因此，在市場進入高波動階段後，投資人除了觀察配息率，也可同步檢視含息總報酬、淨值變化及下跌期間的相對表現，從多面向去檢視一檔ETF的健康狀況，更能確認適合自己的投資標的。

摩根投信指出，連續數日的大漲大跌，正讓台股ETF市場經歷新一輪績效洗牌。當單日漲跌幅動輒逼近一成時，ETF在上漲行情能漲多少之外，下跌期間能否控制跌幅，以及需要多少漲幅才能回到原點，可能成為下一階段觀察主動式ETF更具實質意義的指標。

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