近期全球科技股震盪明顯升高，市場重新檢視AI投資效益、高估值與企業基本面。在全球科技股進入高波動環境之際，科技主題ETF也呈現「價格修正、投資人行為分化」的新局面，投資人趁半導體回檔重新布局優質標的。

11月以來美股主要指數表現分化，科技股賣壓蔓延至亞洲市場，AI及半導體供應鏈首當其衝，顯示此波科技股修正已由美國科技巨頭延伸至亞洲AI與半導體產業鏈。近期亞洲市場賣壓尤其明顯，MSCI亞太（日本除外）指數一度下跌3.2%，南韓KOSPI、日經225與台股亦同步走弱。

根據CMoney統計，以科技主題主動式ETF為例，主動安聯美國科技（00402A）近一月下跌12.8%，相較部分科技主題ETF相對抗跌；此外，主動安聯亞半導體雖受到亞洲半導體類股大幅震盪影響，但11月以來受益人數逆勢增加2.9%，自10月以來累計成長29.6%，顯示科技股震盪之際，部分投資人並未退場。

展望後市，主動安聯美國科技ETF經理人洪華珍指出，AI題材面臨逆風之際，地緣政治局勢仍具不確定性，加上聯準會官員偏鷹言論，使市場風險偏好受到壓抑。短線市場不安情緒升溫，科技股波動仍可能維持高檔；在此環境下，投資焦點將更進一步回歸企業獲利成長、估值合理性及AI投資效益。

主動安聯亞半導體ETF經理人蕭惠中表示，隨AI投資進入下一階段，市場關注焦點正由「資本支出有多大」轉向「投資能否真正產生效益」。企業能否將AI需求轉化為實際訂單、營收、獲利與自由現金流，將成為後續股價表現的重要分水嶺。

不過，長線來看，AI帶動運算能力、記憶體頻寬、先進製程、先進封裝及高速資料傳輸需求並未改變，仍持續推動全球半導體產業升級。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政強調，台股評價由高點21.8倍降至約16倍，然而2027年台股獲利仍預估成長約30%，修正主要來自外部情緒與風險折價。AI長期趨勢未變，短期修正主要是資金成本與估值調整造成。投資重點應從「追逐高成長」轉向「確認獲利品質、現金流與資本報酬率」。配置上維持中長期偏多，保留資金彈性，逢回分批布局訂單明確、具成本轉嫁能力及獲利上修空間的AI供應鏈。

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