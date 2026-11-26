台股ETF即將進入百檔時代，今（26）日第99檔台股ETF-主動施羅德AI台股（00419A）掛牌，據了解，後續包含主動中信台灣聚焦、滙豐PLUS台灣AI動能主動式ETF、統一台股千里馬主動式ETF等都已經獲得主管機關核准募集，有望為台股再添一波資金動能。

台灣首檔台股ETF-元大台灣50自2003年問世，今年包含元大中型100、富邦科技也都掛牌滿20年，長青型ETF愈來愈多，目前也已經有17檔台股ETF成立滿10年。

近年來在美中貿易戰、AI需求旺盛下，台灣基本面轉骨成為底氣，加上2020年的高股息主題吸引廣大領息需求投資人與退休族加入，台股ETF也迎來首波成長爆發期，2025年更是一舉躍居國內投信規模最大的類型，台股ETF協助台股重回主場優勢。

儘管股市波動劇烈，台股近日也失守年線，但長線定期定額資金持續穩定流入、愈跌愈買的信念堅定、主動式台股ETF成為新寵，以及今年來已有20檔新商品發行是史上最多等因素，支撐台股ETF持續蓬勃發展中，截至昨日，總規模為7.4兆元，成立檔數99檔，共22家ETF發行商。

以台股ETF的發行類型來看，被動式仍然為大宗，共計有64檔，其次為主動式27檔，槓桿及反向各四檔。

管理規模部分，元大投信以3.6兆元穩居市場第一，第二至五依序為群益8,284.1億元、國泰8,216.8億元、富邦6,853.4億元、統一4,095.6億元。

發行檔數則是由富邦投信發行13檔最多，元大12檔居次，第三至五多依序為群益九檔、中國信託八檔、國泰七檔。

台股ETF在亞太市場也相當具競爭力，今年來，根據Bloomberg資料統計至20日，亞洲ETF淨申購金額前十大名單中，台股ETF就占了四檔，其中，元大台灣50以297億美元，高居市場最熱門一檔、元大台灣50正2吸金75億美元，排行第五、至於主動統一台股增長61億美元和主動中信台灣收益59億美元則分居第七以及第九大。

在淨申購支撐下，以總規模來看，元大台灣50以661億美元，登上亞太ETF第五大、而元大高股息也以208億美元，入列第十大。

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