台股11月以來呈現大怒神走勢，台股ETF受益人數卻屢創新高，成交量也是與日俱增；98檔台股ETF在11月以來受益人增加逾萬人、成交量日均量排名前十中，以正二、高息及市值等三類型人氣相對旺。

統一投信投研團隊表示，美國選舉後對AI投資的限制擔憂，以及輝達執行長請辭等利空，引發市場恐慌；同時，國安基金進場與金管會穩市措施提供下檔支撐。經過此輪修正，整體市場前瞻本益比已從21～25倍高檔，回落至14～17倍的合理偏低水準，長期投資價值具吸引力。

此外，輝達台廠供應鏈目前已在手訂單狀況依然良好，需求未見鬆動，明年上半年包括Rubin、Google TPU、AWS水冷機櫃等新專案將放量，仍將為相關類股營收帶來正面貢獻。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志指出，目前台股評價面回到合理水位，將是布局中長線投資的最佳時機，策略可採逢回分批進場，逐步累積資產，配置則優先布局具長期競爭優勢且有亮眼營運實績的優質企業。

高配息可為投資組合帶來穩定的收益，也能在市場震盪中多一層韌性保護，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

國泰永續高股息經理人江宇騰表示，面對台股震盪，投資人可從持股重疊、產業比重與投入節奏三方面檢視配置。投資人可依資金用途、預計持有年限與風險承受度，安排投入金額與頻率，並檢視產業比重。

當特定產業漲幅較大、使整體持股逐漸集中時，可回頭檢視投資是否已偏離原先規劃，再決定是否調整。

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