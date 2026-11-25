近期全球金融市場受聯準會貨幣政策預期與跨資產流動性調整影響，國際現貨金價在11月初一度觸及每盎司4,000美元大關後出現技術性修正，並於11月20日回測3,500美元整數區間；隨即在本周展現強勁買盤承接力道，單日反彈近百美元並重返3,600美元關卡之上。

兆豐投信指出，短線回檔主要反映機構獲利了結與持倉調整，並未改變全球央行持續去美元化與地緣政治避險的長線結構。面對金價重啟波段的關鍵轉折點，具備「價格乘數效應」的黃金礦業股可望迎來估值修復契機。

隨著國內投信紛紛搶進貴金屬與礦業賽道，市場除了已於10月29日正式掛牌的兆豐美國黃金礦業ETF（009832）之外，近期亦有貝萊德世界黃金（009834）與中信金屬及礦業（009830）陸續展開募集。三檔商品在市場定位、配息機制與掛牌時效上各有區隔，若投資人希望捕捉這波黃金反彈行情，可優先考量具備「高純度貴金屬且已正式上市交易」的標的，更能有效掌握即時布局先機。009832追蹤NYSE TIP美國黃金礦業指數，投資重心純粹聚焦於流動性高、資訊透明度佳的美國上市黃金及白銀礦業龍頭，並納入全球前三大「貴金屬權利金與金屬流」企業，透過權利金獨特的商業模式，不僅能參與金價行情，更能為投資組合增添下檔緩衝力。

隨著聯準會緊縮預期漸趨消化、美債殖利率回落，黃金市場的逢低買盤或將逐步浮現。展望2026年底至2027年全球政經局勢仍具不確定性，長線支撐結構依舊存在。由於009832早已在集中市場正式掛牌交易，投資人無須等待新基金的募集與建倉時程，在台股交易時間即可參與布局、即時卡位。投資人可把握近期金價與金礦股震盪整理期間，採取「逢低分批」或「定期定額」策略進場，靈活掌握未來的行情契機。

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