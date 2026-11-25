台股24日上演報復性反彈行情，加權指數大漲逾3,000點，多檔個股強鎖漲停，部分投資人因買不到漲停個股，轉而搶進主動式台股ETF，推升多檔ETF溢價幅度超過2%。不過，25日台股再度重挫，昨日大幅溢價的主動式ETF今日紛紛轉為折價，其中主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動中信台灣收益（00406A）市價跌幅甚至達淨值跌幅的兩倍以上，凸顯高溢價追進ETF的風險。

據玩股網統計，24日共有至少七檔主動式台股ETF溢價幅度超過2%，其中以主動統一升級50（00403A）溢價2.68%最高，其次為主動第一金優股息（00408A）的2.67%、主動富邦台灣龍耀（00405A）的2.37%、主動統一台股增長（00981A）的2.32%，此外，主動永豐科技趨勢（00410A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動第一金台股優（00994A）溢價幅度也均超過2%。

不過，隨著25日台股重挫，昨日高溢價的主動式ETF也被打回原形，其中00403A由昨日溢價2.68%轉為折價0.93%，00405A由溢價2.37%轉為折價1.14%，00981A則由溢價2.32%轉為折價1.01%，折溢價率單日變動均超過3個百分點。此外，00406A也由昨日溢價1.99%轉為折價0.95%。

以00405A為例，25日基金淨值下跌2.84%，市價卻重挫6.17%，跌幅超過淨值跌幅的兩倍；00406A淨值下跌3.07%，市價則下跌6.15%，跌幅也達淨值跌幅的兩倍。此外，00403A淨值下跌3.58%，市價則重挫6.97%；00981A淨值下跌3.76%，市價也大跌6.85%。

除了主動式ETF外，熱門高股息ETF也出現溢價大幅收斂的情況，元大高股息（0056）由昨日溢價2.61%降至0.29%，國泰永續高股息（00878）則由溢價2.02%降至0.11%。

昨日投資人積極追價，使ETF市價漲幅超過淨值漲幅，今日市場情緒反轉，市價跌幅又遠超過淨值跌幅。短短一天，多檔ETF就從高溢價轉為折價，反映的不只是ETF持股價值下跌，更是市場情緒的劇烈反轉。

投資人若在ETF高溢價時追進，除了須承擔基金持有股票下跌的風險，也須承受溢價收斂甚至轉為折價所帶來的額外損失，因此在股市大漲、買盤積極追價之際，投資人更應留意ETF市價與淨值間的差距。

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