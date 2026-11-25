台股25日在川普政府提出新關稅課徵陰影下，盤中一度重挫逾3,400點。不過盤中個股、零股成交前五大除了零股有一檔台積電（2330），也是全數被ETF包辦。個股成交前五大包括主動統一台股增長（00981A）逾134萬張排名第一、元大台灣50正2（00631L）逾131萬張排名第二，主動中信台灣收益（00406A）逾110萬張排名第三、群益臺灣加權正2（00685L）逾110萬張排名第四，主動統一升級50（00403A）逾56萬張排名第五。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有2,697萬，元大高股息（0056）有644萬，元大台灣50正2有435萬，國泰永續高股息（00878）有420萬，台積電有404萬。

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