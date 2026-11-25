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大盤跌勢難止 台股ETF受益人數逆勢連續6周創新高
台股上周受多重超級利空夾擊，一周指數慘崩7641點，但台股ETF受益人數卻連續6周創新高。周增人數最多的是0050，周增逾8萬人，另外，大盤大幅回檔之際，也有兩檔正二ETF受青睞。
根據集保戶股權分散11月20日最新統計，98檔台股ETF受益人數周增32萬4918人，總人數來到2085萬3164人，統計今年來增加了867萬9674人。
法人觀察，以單檔人數變化來看，有29檔台股ETF受益人數同步創高，以周增前十名來看，高息型三雄0056、00919、00878都有上榜，市值型0050、006208也在榜上，值得一提的是大盤大跌之際，00685L、00631L兩檔正二也受投資人青睞，整體來看高息型、市值型、正二相對人氣旺。
群益投信台股ETF研究團隊表示，中長期而言，台股都還具資金吸引力，營收表現佳、具題材性及成長性的個股仍有機會引領盤勢上攻；台股後市不看淡，投資人透過台股ETF布局，可有效分散個股風險，並參與台股未來上漲契機。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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