聯邦投信看準「金融獲利創高、資金尋求穩健成長」的趨勢，將於12月7日至11日正式募集「聯邦台灣精彩50 ETF 連結基金」，搶攻銀行財管與退休理財商機。

2026 年台灣金融業迎來亮眼獲利表現！根據公開資訊觀測站最新統計（截至 2026 年第三季），13 家上市金控前三季累計稅後純益達 6,318.81 億元，已提前改寫歷年全年新高，第四季獲利動能亦備受市場關注；同時主計總處預估今年台灣超額儲蓄將達 8.46 兆元創新高，龐大資金正面臨抗通膨與資產再配置需求。

針對總經與盤勢結構，009804聯邦台灣精彩50 ETF基金經理人周彥名指出，近期美國通膨黏著推升聯準會 12 月升息預期，加上市場嚴格檢視科技大廠高資本支出的變現能力，且國際 AI 龍頭面臨人事變局與財報考驗，可能使集中單一科技巨頭的波動風險升高。相對地，在台股高檔震盪的資金重組過程中，除了受惠第四季出口旺季、ASIC 與高階製造出貨及大型金控獲利創高，資金也正從單一權值股向金融保險、半導體設計與傳產龍頭輪動擴散。

周彥名分析，部分傳統市值型指數單一成分股比重逾五成，在高基期震盪期較易受單一個股牽動；而 009804 追蹤「臺灣 50 權重上限 30% 指數」，最新產業配置中，除半導體與電子族群外，金融保險比重達約 13.31%（高居第三大產業，資料來源：聯邦投信，2026/9），並涵蓋塑膠、食品、航運等大型傳產藍籌股。透過 30% 限重與每季再平衡機制，有助於分散集中風險，並實質拉高大型金控與其餘台灣 50 強企業的權重，在震盪市況中參與多元產業的成長契機。

為服務仰賴銀行理專或基金平台的非證券戶客群，聯邦投信推出「聯邦台灣精彩50 ETF 連結基金」，將九成以上資金投資於主基金 009804。該基金具備免開證券戶之便利性；依現行稅法規定，投資人申購累積型（不配息）級別因無配息收益，無須計入個人綜合所得稅及二代健保補充保費計算，享有複利累積效果，且基金買回免徵 0.1% 證券交易稅（惟未來稅法若有修訂則依新規定辦理），與原型 ETF 形成良好互補，助投資人穩健布局台股長線成長契機。

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