台股近期上演雲霄飛車般的極端震盪行情！

繼昨（24）日受惠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳重返掌舵激勵、單日狂飆逾3,300點改寫史上最大漲點紀錄並重返4萬點大關後，受美股AI與晶片股回檔、輝達股價重挫逾8%及市場對AI信用融資疑慮再起影響，台股今（25）日早盤開低急殺逾2,000點，一舉失守4萬點與年線關卡，權王台積電同步回測2,090元附近。

面對全球股市高波動與多空消息快速交錯。

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，近期大盤呈現非理性急漲急跌，正是檢視投資組合抗震韌性與企業實質獲利能力的關鍵時刻，投資人可藉由兼具「優選股利＋高填息」雙重篩選機制的00918，透過分散且具防禦力的配置穩健因應震盪。

郭修誠指出，先前市場跌深已創造長線買點，並看好AI資本支出將持續推升美國與台灣實質經濟成長。

郭修誠認為，大型雲端服務商（CSP）對AI伺服器、先進封裝與記憶體的長線剛性需求並未因短期籌碼波動而改變。

然而，郭修誠提醒，儘管反彈可期，但在AI企業債務擴張、信用利差波動及地緣政治雜訊未完全消散前，市場仍需時間反覆打底確認落底，建議投資人在高波動時期應適度配置具備高股息與穩定現金流的金融及防禦性族群，以降低單押科技股的回撤風險。

00918納入華碩、緯創、緯穎、廣達、技嘉、瑞昱及宜鼎等受惠AI硬體升級與記憶體應用的電子指標股，能在大盤反彈時精準掌握成長紅利。

在防禦端，00918配置比重逾四成的金融保險族群，涵蓋台新新光金、中信金、玉山金、兆豐金、第一金及永豐金等體質強健的金控龍頭，搭配長榮、長榮航等高股息傳產航運股坐鎮，在科技股劇烈震盪時發揮下檔支撐的效果。

展望後市，郭修誠表示，短線台股雖受國際消息面干擾而跌破年線與整數關卡，但在政府穩市措施與企業基本面撐腰下，急跌反而是長線資金分批布局的良機。

建議投資人面對震盪盤勢無須追高殺低，不妨透過定期定額或逢回分批承接優質高息ETF，在AI成長、金融防禦與高填息機制的護航下，參與台股中長線多頭契機。

表一 項目 分析 00918核心成分股配置 AI與科技成長（攻擊端） AI投資推升實質GDP成長；CSP資本支出與AI伺服器、記憶體長線需求無虞 華碩、緯創、緯穎、廣達、技嘉、瑞昱、宜鼎等受惠AI硬體與記憶體指標股 金融與傳產防禦（防禦端） 建議納入高股息與穩定現金流之金融、防禦類股抗震 台新新光金、長榮、中信金、玉山金、兆豐金、長榮航、第一金、永豐金等高股息龍頭 資料來源：彭博，國際研調機構報告，大華銀投信官網，資料日期：截至2026/11/24

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