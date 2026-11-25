受美股科技股全面重挫、費城半導體指數大跌影響，加上市場對AI投資回報、輝達管理層異動及美國科技出口管制的疑慮持續升溫，投資人信心再度潰散，上週台股大盤大跌7641.83點，刷新史上最大單周跌點紀錄。不過反觀上周台股ETF受益人數卻連續6周創新高。

根據集保戶股權分散11月20日最新統計資料顯示，98檔台股ETF受益人數周增324,918人，總人數來到20,853,164人，統計今年來增加了8,679,674人。以單檔人數變化來看，包括0050、00919、0056、00685L、00631L、00415A、00878等共29檔台股ETF受益人數同步創高，以周增前十名來看，其中高息型三雄0056、00919、00878都有上榜，市值型0050、006208也在榜上，值得一提的是大盤大跌之際，00685L、00631L兩檔正二也受投資人青睞，整體來看高息型、市值型、正二相對人氣旺。

群益投信台股ETF研究團隊表示，中長期而言，台股都還具資金吸引力，營收表現佳、具題材性及成長性的個股仍有機會引領盤勢上攻。台股後市不看淡，一般投資人自行選股難度較高，透過台股ETF布局，可有效分散個股風險，並參與台股未來上漲契機。

群益台灣精選高息（00919）ETF基金經理人謝明志表示，對投資人而言，面對大盤大漲大跌的情況，建議投資人可以選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

群益臺灣加權正2（00685L）ETF經理人洪祥益表示，市場短期雜音不改台股長線多頭格局，投資人應秉持謹慎樂觀態度審慎應對。台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場上漲或下跌時，資產增減的幅度也會被加倍放大，投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。

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