台股上演一日輝達執行長黃仁勳回歸慶祝行情後，25日受到美股影響走弱，PCB族群也由紅翻黑。在市場情緒震盪之際，外資對產業基本面的看法並未轉趨保守。瑞銀針對CCL三雄發布最新報告，最看好台光電（2383）的高階AI CCL市場地位；台燿（6274）則具有網通與產品組合升級題材；聯茂（6213）受惠一般伺服器平台升級，未來M9、M10若順利放量，則有進一步上行空間。

瑞銀報告認為，CCL族群歷經近期修正後，評價已回到歷史區間中低檔，風險報酬比更具吸引力，因此給予台光電、台燿、聯茂「買進」評等，目標價分別為5,000元、1,150元及650元。

同時，瑞銀也特別點出高階玻纖布與HVLP銅箔等關鍵材料供給仍受限制，高階玻纖新增產能受到設備交期、認證及良率爬坡限制。瑞銀預期，台灣CCL廠商至2027年仍有5%至15%的單季價格調升空間，相關趨勢可能延續至2028年。

瑞銀指出，傳統伺服器PCB約為12至20層，AI伺服器PCB層數已提升至30至40層以上，部分AI運算及交換器板更達40至70層以上。隨著板層數、尺寸及系統複雜度同步增加，AI平台所需CCL用量明顯高於傳統伺服器。

以新一代AI平台為例，VR200整櫃CCL價值量約1.5萬至2萬美元，VR300則可上看3萬至4萬美元。除了用量成長，CCL規格也持續升級，Blackwell目前主要採用M8材料，部分Rubin及下一代AI ASIC平台有望進一步升級至M8.5、M9，使高階CCL產品組合持續改善。

受到市場關注的中信台日韓PCB（009828）24日溢價一度飆破20%，今天開盤溢價回吐，市價隨即跌超過20%，折溢價也回到合理區間。009828為海外產業型ETF，交易價格無漲跌幅限制，且市價可能因市場供需等因素與基金淨值產生較大幅度的折溢價。投資人交易前應充分了解相關風險，並密切留意即時折溢價資訊。

中信台日韓PCB ETF（009828）經理人葉松炫表示，市場高度關注CCL擴產消息，但高階CCL製造的關鍵仍在於上游原物料的取得與製造技術。隨著材料規格持續升級，生產損耗就越大，名目產能與實際可供應產量的落差將隨規格升級越拉越大，短期內不容易因新產能陸續開出，就使產業漲價紅利快速消失。

在AI驅動高階需求的產業趨勢下，高階產能才追上這一代，需求早已進入下一代，高階材料供給將處於長期追趕的狀態；高階CCL產業可望延續供需偏緊格局，具備技術領先與供應鏈掌控能力的龍頭廠商，將持續成為產業升級的主要受惠者，長期成長動能仍值得期待。

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