主動式高股息與掩護性買權ETF成為近期存股市場焦點，其中2026年6月掛牌的中國信託臺灣收益成長主動式ETF（00406A），憑藉月月配息與破20%年化殖利率引發搶購，股東人數從7月底7萬人一路飆破58萬人，規模更突破1500億元。

不過，財經YOUTUBER懶錢包提醒，00406A上市以來多數時間處於破發狀態，含息總報酬率也暫時落後大盤與同類型ETF，投資人進場前必須看清高配息背後的真實代價。

年化殖利率飆破23% 前四次配息全靠權利金

懶錢包分析，00406A主打股息、資本利得與選擇權權利金三大收益來源，上市一個多月便啟動月配息，首配0.128元後，隨後連續配出0.138元，年化殖利率維持在16%以上。

隨著近期台股修正、股價破發探底，以11月16日股價估算，年化殖利率更衝上23%，吸引大批存股族越跌越買。

然而，從收益分配組成來看，前四次配息中完全沒有股利所得、收益平準金或已實現資本利得，100%全數來自賣出掩護性買權的權利金，且公開說明書載明須等淨值高於發行價10元才能分配資本利得。

含息報酬反輸0056 權衡槓桿與下檔風險

針對官方宣傳納入掩護性買權可提供下檔緩衝、且由經理人主動選股兼顧成長，懶錢包實測比較發現，無論近1個月、近3個月或自2026年6月11日掛牌以來，00406A的含息總報酬率不僅落後同樣操作掩護性買權的00401A與00404A，也輸給傳統高股息始祖0056與加權報酬指數。

此外，該基金除持有現股外，亦搭配台股期貨操作，股票加期貨實際風險曝險超過100%，且重壓電子股，導致大盤下跌時跌幅反而比市場更重。

回本算盤有變數 淨值縮水恐影響未來配息

許多投資人盤算每月領0.138元、一年領1.656元，大約5至6年就能靠配息回本，但懶錢包指出，選擇權權利金的多寡取決於基金持股規模與市場波動度，若淨值持續縮水導致計算基數變小，長期將不利於維持高配息水準加。

上主動式ETF經保費合計達0.785%，建議投資人仍應以含息總報酬率評估盈虧，切勿只看高殖利率而忽略本金虧損風險。

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