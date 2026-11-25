川普政府祭出最新關稅措施並點名台灣、歐盟、中國等16個經濟體（甚至揚言晶片關稅），引爆市場恐慌情緒。台股今（25）日盤中重挫3,139.16點（跌幅7.82%），加權指數下探36,983.19點，台北外匯市場新台幣兌美元匯率同步貶破33元大關，純台股投資人一早便面臨「股匯雙殺」的雙重壓力。

在出口導向的台灣科技股首當其衝之際，高達96.8%資產配置於海外市場的貝萊德世界股票ETF（009826）卻展現強大抗跌韌性，今日盤中股價穩守9.59元、僅小跌1.03%，意外成為這波關稅與匯率風暴下的「雙重護城河」代表。

009826的第一道護城河來自「新台幣貶值的匯率緩衝墊」...

由於該檔ETF雖然在台股掛牌、以新台幣計價交易，但底層持有的是美元及多國貨幣計價的全球股票資產（其中美股占比約62.7%），當新台幣兌美元貶破33元時，海外資產換算回新台幣淨值反而產生匯兌收益，直接抵銷了部分國際股市的跌幅。

第二道護城河則是「高度分散的國家配置稀釋關稅衝擊」....

相較於台股高度受制於半導體與美國對台關稅政策，009826投資範圍橫跨全球近40個國家、涵蓋約1,500檔大中小型企業，能有效分散單一國家遭遇貿易制裁或政策利空的風險，避免資產過度曝險於單一經濟體。

針對想趁震盪布局海外ETF避險的投資人，專家也特別提醒務必留意「盤中折溢價風險」；當台股劇烈下殺、避險買盤急著湧入海外ETF時，次級市場容易出現市價高於淨值的溢價情況（例如昨日009826收盤市價9.69元、淨值9.58元，曾出現約0.8%至1%溢價），建議下單前先上投信官網查詢即時預估淨值，切忌在過度溢價時盲目追高。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。