台股今（25）日遭遇劇烈賣壓，加權指數盤中狂瀉3,139.16點、失守37,000點關卡，成交金額在10點34分便爆出7,299.33億元天量。面對大盤劇烈震盪，許多散戶想趁回檔撿便宜卻又不敢輕易進場接高價科技股，反而將目光轉向「破發（跌破10元發行價）」且一張不到1萬元的全球型ETF尋求避風港。

2026年8月掛牌、發行價10元的貝萊德世界股票ETF（009826），近期受全球股市回檔影響來到發行價之下，今日盤中最高9.66元、最低9.58元，截至10點34分股價報9.59元、均價9.61元，換算買進一張僅需9,600元左右。

從籌碼與交投熱度來看，009826今日盤中內盤成交2,564張（45.25%）、外盤成交3,102張（54.75%），總成交量達5,830張、成交金額約0.561億元，在台股重挫之際依然吸引低接買盤進駐；此外，該檔ETF近期資產規模穩守86億元以上，受益人數更逼近6萬人（約5.94萬人），顯示資金在股災期間明顯出現「從單一市場轉向全球分散配置」的跡象。

對於小資族與存股族而言，高價權值股動輒一張數十萬甚至上百萬元，在台股單日震盪逾3,000點的盤勢下心理壓力極大；而009826不僅具備「銅板價、萬元有找」的低門檻優勢，跌破10元發行價後更觸發投資人「逢低分批卡位」的心理定錨效應，不用煩惱選股就能一次打包全球企業。

也客觀提醒，雖然009826波動度遠低於純台股ETF，但並非「絕對不會跌的定存」，加上其採用「不配息、股息自動再投入」機制，比較適合追求長期複利與節稅的投資人，若是需要每月現金流的領息族，進場前仍須評估自身現金流需求。

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