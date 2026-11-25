台股昨（24）日才剛上演史詩級報復性大反攻，今（25）日立刻遭美股費半重挫與關稅變數反噬，大盤宛如坐上大怒神。截至上午10點34分，加權指數以39,983.91點開出後一路下殺，盤中最低探至36,681.90點、重挫達3,139.16點（跌幅7.82%），多數電子權值股與市值型ETF一片慘綠。

然而在市場一片恐慌殺盤中，被投資人稱為「台版VT」的貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）卻展現驚人防禦力。

據盤中即時報價，009826今日以9.66元開出後走勢平穩，截至10點34分報9.59元，僅微幅下跌0.10元、跌幅1.03%，盤中振幅更只有0.83%，並登上Yahoo股市「瀏覽量激增第7名」，與大盤近8%的劇烈跌幅形成強烈對比。

009826之所以能在台股暴跌超過3,000點時穩住陣腳，核心原因在於「產業與單一市場集中度差異」。台股高度仰賴半導體與科技權值股，今日台積電重挫逾6%、聯發科甚至觸及跌停，導致純台股ETF全面承壓；反觀009826追蹤「標普TIP世界股票指數」，資訊科技占比僅約28%，其餘資金平均分散在金融（17.3%）、工業（10.7%）及醫療保健（9.6%）等11大產業，且台灣市場權重僅占約3.2%（台積電僅約1.6%），大幅降低了單一科技產業修正的衝擊。

此外，美股結構出現明顯分化也為全球型ETF撐起保護傘。昨晚美股雖然科技股與費城半導體指數（-7.88%）遭到重擊，但受惠於傳統產業與內需股的道瓊工業指數卻逆勢大漲423點（+0.85%），讓橫跨全球多元產業的009826有效吸收了科技股的波動震盪。

歷經這兩天台股暴漲逾3,300點隔天又狂瀉逾3,100點的極端洗禮，許多投資人深刻體會到「單壓單一市場與單一產業」的高波動風險，透過全球分散配置的ETF作為資產底倉，在遇到系統性黑天鵝時更能發揮平滑資產曲線的避震效果。

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