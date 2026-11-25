元大台灣50（0050）24日迎來強勢反彈，卻有投資人因不小心按到市價單，以95.7元買進0050而感到害怕。沒想到貼文曝光後，不少股民反而直呼羨慕，甚至有人下單50張，卻連一張都沒買到。

一名國立成功大學學生在Dcard股票板以「不小心95.7買0050」為題發文，表示自己誤按市價下單，直呼「好害怕」，引發其他投資人熱烈討論。

有股民提醒，若委託尚未成交，仍可取消委託，也有人分享自己曾經按錯下單方式，卻因成交速度太快而來不及撤單。市價單主要追求成交速度，但無法事先鎖定成交價格，與限價單的交易方式有所不同。

不過，相較於原PO的緊張，不少投資人反而認為95.7元並不算貴，紛紛表示「買啊，還是比高點便宜20趴」、「放長期怕什麼」、「成本在100以下，這是炫耀吧」。還有人透露自己的持股均價仍落在101元至106元，其中一名股民更表示，自己均價105元，當天掛漲停價也買不到。

另有投資人分享，自己的0050持股均價為101元，但因為是使用閒錢投資，因此選擇繼續持有，不受短期行情影響。也有人曾以100元買進，認為若後續再度下跌，便可考慮繼續加碼。對長期投資者而言，單次買進價格之外，資金配置與持有紀律同樣重要。

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