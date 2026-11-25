股市暴漲暴跌，投資人該如何應對？財經教授周冠男24日在臉書發文，形容近期股市就像「喝醉酒的瘋子」，並指出，即使完全不懂股票投資，只要長期買進市值型ETF，就能打敗85%的人，真正困難的反而是控制自己的交易衝動。

周冠男表示，一般人往往缺乏自制力，難以克制頻繁交易的慾望，建議設定好定期定額後，直接刪除他戲稱的「投資手遊App」，甚至幽默表示，可以找他幫忙連續輸錯3次密碼，達到相同效果。

周冠男更以幽默方式形容散戶的投資歷程，原本只玩台股，所以白天賠錢；後來學會美股，晚上也賠錢；再接觸比特幣，24小時都在賠錢；改玩期貨，漲跌都賠錢；最後玩選擇權，連價格不動也能賠錢。他直言，散戶的主動投資經驗越多，只會賠越多，強調股市不是賭場，若真的這麼愛賭，買彩券的損失可能還比較小。

貼文引發不少投資人共鳴，有人分享自己定期定額到忘記登入密碼，也有人表示，經歷這兩週的股市震盪後，更能體會長期投資的重要性，紛紛留言「長期投資，定期定額，然後專注本業」、「大家都覺得自己很厲害，結果都輸給傻子」、「躺著耍廢就贏了」。

也有投資人自曝，這波下跌已認賠15萬元，帳面仍虧損40萬元，讓他更加相信長期買進0050的策略。另有投資人表示，自己雖然也操作短線，但仍以大盤型ETF作為核心持股，這波股災帳面報酬率仍維持50%以上，持有心態也相對穩定。

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