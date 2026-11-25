黃仁勳回歸輝達執行長職務重燃全球AI投資信心，依照投信投顧公會月底統計資料顯示，共有44檔海外股票ETF持有輝達，其中以群益美國科技巨頭（009824）持有19.1%最多，其次為富邦未來車（00895）持有18.7%，其他包括中信美國創新科技、大華美國MAG7+（009815）、國泰智能電動車都有14%以上的持股。

群益投信美股ETF研究團隊表示，黃仁勳不僅是輝達代表人物，更是全球AI產業發展的重要推手與信心象徵，從GPU、CUDA生態系到AI Factory及下一代運算架構，均在其領導下逐步建立。隨著AI經濟軟硬體循環持續運行，包括AI基礎建設、商業化營運、邊緣AI產品以及相關軟體服務等等，商機題材多元，投資焦點不僅侷限於現任科技巨頭，與這些應用層面相關潛力科技巨頭一有表現機會，故相關美股科技ETF更是投資人可多加運用，掌握美國科技成長行情、卡位AI兆元商機的投資利器。

群益美國科技巨頭（009824）經理人李晉含表示，輝達最新公布的財報仍展現強勁成長動能，單季營收達1,158億美元，年增103%，資料中心營收達1,076億美元，年增110%，Non-GAAP EPS年增111%，下一季營收財測更達1,300億美元。從營收與獲利雙雙倍增，到新一代AI運算平台正式出貨，輝達的成長引擎並未因短期市場風波而熄火。

隨黃仁勳重新掌舵，市場有望逐步消化先前因經營層異動所產生的風險折價，重新聚焦AI產業的長期成長潛力。黃仁勳的回歸，不僅是對高含輝量ETF帶來的直接受惠，更有機會同步掌握整體AI產業投資信心回升所帶動的評價修復行情。由AI應用拓展所引發的外溢效果也為其他科技潛力巨頭帶來表現空間，像是AI決策系統、資安防護、資料中心等等。

009824以高含輝量結合美國科技巨頭的完整AI產業鏈布局，讓投資人不只參與輝達的反攻行情，更有機會一次掌握全球AI產業的長期成長商機。009824群益美國科技巨頭ETF除了高比重布局輝達外，亦涵蓋Broadcom、Micron、AMD等AI半導體龍頭，以及Microsoft、Alphabet、Amazon等全球雲端科技巨頭，完整掌握從AI算力、記憶體、高速傳輸到雲端服務及AI應用的產業成長機會，相關ETF更是投資人可多加運用。

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