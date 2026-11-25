歷經近期股市劇烈震盪與美股科技巨頭高層風波回穩，台股後續走勢備受關注。

野村投信指出，雖然12月初美國仍有聽證會變數，加上美國消費者物價指數（CPI）與升息節奏仍須觀察，但實地訪查台灣AI供應鏈上下游後確認，目前訂單動能依然強勁、並未出現砍單現象，對2027年AI資料中心與科技產業長線趨勢維持審慎樂觀。

供電成AI基建關鍵 供應鏈實地訪查未見掉單

野村投信分析，地緣衝突使油價維持高檔震盪，墊高部分產業成本。

而在AI基礎建設方面，美國資料中心擴建面臨當地民眾擔憂用電排擠的抗議阻力，促使大型科技業者開始在投資計畫中自建天然氣發電廠，未來產業將朝「有條件供電」方向發展。

針對市場擔憂美國政策限制算力出口恐衝擊台廠，野村投信表示，相關政策目前仍缺乏具體執行細則，且近期訪查從最上游零組件到最下游組裝廠，各家業者仍忙於搶產能、追訂單，並未看到掉單跡象。

外資賣超三大主因曝光 對沖基金提前關帳與持股上限成關鍵

針對今年以來外資持續賣超台股，野村投信點出三大主因。

第一，許多對沖基金（Hedge Fund）過去兩年在台股獲利豐厚，今年自10月至11月起陸續提前關帳結算，將多空部位全面獲利了結。

第二，市場反覆擔憂大型雲端業者AI資本支出回收速度，引發階段性調節。

第三，部分外資機構受限於單一標的10%持股上限規範，在大型權值股股價大幅攀升後，被迫進行被動式減碼，同時也有部分外資資金轉向配置台股ETF，在波動加劇時形成連帶賣壓。

震盪市況重選股 00935成立三年績效亮眼

面對市場波動加劇，野村投信強調，旗下台股基金、ETF與代操總規模逾1兆元，均由平均資歷超過20年的投資團隊操盤。

其中主動式基金透過低週轉率與高信念長線布局掌握產業主升段，近期科技型基金亦看好銅箔基板（CCL）與載板族群。

被動式方面，野村臺灣新科技50（00935）成立滿三年累積績效達300%，透過獨家「研發指標」篩選具備長期競爭力的科技龍頭，協助投資人在震盪市況中掌握長線成長契機。

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