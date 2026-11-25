黃仁勳回歸輝達激勵台股24日強勢反彈，夜盤卻再度出現劇烈震盪，讓不少投資人措手不及。一名股民在PTT發文，感嘆前一天大漲、隔天又可能面臨大跌，甚至形容黃仁勳回歸彷彿「只是夢一場」，直言新手根本不知道該如何操作。

原PO好奇，過去股市是否曾出現類似的極端行情，面對短時間內多空快速反轉，究竟該逢低買進、順勢操作，還是乾脆退出觀望？

貼文引發熱烈討論，不少投資人認為，消息面主導的行情難以預測，頻繁進出反而容易遭遇多空雙殺，直言「不要操作也是一種操作」、「不要操作就是最好的操作」、「操作反方向一次就是蒸發幾千點」。

也有長期投資者建議，與其每天猜測漲跌，不如降低槓桿、持續布局大盤型ETF，「四個字，0050，簡單又無聊」、「設定0050定期定額，直接刪APP」、「持續買入大盤，不要換來換去，其他動作都多餘的」。

另有股民選擇保留現金，等待盤勢明朗再進場，也有人主張持股續抱、逢低分批加碼。有投資人指出，散戶往往因短線波動而頻繁操作，若將投資時間拉長至5年、10年，便不必過度糾結單日漲跌。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。