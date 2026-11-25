輝達執行長黃仁勳閃電回歸，多頭「輝」軍集結台股，大盤昨（24）日再掀漲停潮，除了刷新單日最大漲點，整體市場成交量前十名更創下皆是ETF的歷史紀錄，其中，台股主動式ETF獨占鰲頭包辦七檔。

據統計，昨日台股上市櫃共有622檔漲停，在量縮強漲格局下，資金交投熱點轉向ETF，並集中在台股主動式ETF規模前四強，包括主動中信台灣收益（00406A）、主動統一台股增長、主動統一升級50、主動復華未來50單日成交量都有近百萬張以上的天量，明顯與五至十名拉開距離，其中，主動復華未來50近兩個交易日漲幅逾20%，躍居台股主動式ETF之冠。

投信法人指出，隨國安基金進場、融資維持率降至120%，加上黃仁勳回鍋利多，提高資金進場意願，解除市場破底危機，讓市場信心逐步回穩，挹注此波本益比修復反彈行情，惟市場仍有美國民主黨加強AI監管、升息預期等變數，建議採逢低分批方式布局並留意溢價風險。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，台股歷經此波修正，本益比下修，加上融資經過明顯清理後，籌碼面相對健康，此外，從基本面觀察，AI算力需求仍強勁且應用面持續發展，待短期利空逐步消化，具長期優勢、訂單確定性高、評價已明顯降低的公司，未來仍會再有表現機會，將藉由此次下跌，逢低布局遭恐慌性錯殺之獲利實質上修的AI供應鏈業績題材個股。

主動中信台灣收益ETF經理人張書廷建議投資人不要追高殺低，現在比較適合冷靜檢視手上的持股，並用分批布局方式，掌握市場修正後的機會。可以先看手上持股體質。如果公司獲利成長的趨勢沒有改變，只是受到大盤拖累而下跌，股價修正反而是分批加碼時機。不過，如果公司出現獲利預期下修、訂單轉弱或營收不如預期等情況，就應該優先控管風險，不要一味逢低攤平。

在進場時機上，張書廷指出，與其猜測市場最低點，不如分批進場或採定期定額。可參考三種方向分散布局。首先，以AI相關產業作為成長主軸，掌握AI基礎建設升級帶來的長期需求。其次，適度留意航空、化學、紡織等股價基期相對較低、具復甦潛力的產業。第三，搭配走勢相對穩健的金融類股，降低整體投組的波動。

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