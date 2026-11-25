輝達創辦人黃仁勳重掌執行長，激勵AI股爆性反彈，台股昨（24）日漲8.99%，台指期更直奔漲停，推升共計有57檔台股ETF奔漲停，檔數創下史上次多。但也有22檔ETF暫停受理初級市場申購或買回申請，近日市場波動劇烈，提醒投資人進場前宜留意合理折溢價。

昨日台股大反攻，寫史上最大漲點3,310點，反彈力道強勁，帶動盤面超過50檔台股ETF以亮燈收盤，當中的千億元ETF包含元大台灣50、元大高股息、富邦台50、元大台灣50正2、主動統一台股增長、凱基台灣TOP 50、富邦科技、國泰台灣科技龍頭、主動統一升級50，共九檔。

然而，也因國際經濟情勢發生劇烈變動，市場波動過大造成成分股漲停或跌停，使ETF無法買進或賣出成分股，導致持股比例不足或是給付買回金額發生困難，元大、國泰、群益、台新投信均認為，昨日市場出現無法在期貨或證券交易市場上買入或賣出，以滿足申購人或受益人於申購及買回所對應期貨或股票部位或數量等特殊情事發生，因此，暫停旗下部分ETF的初級市場受理申購或買回申請。

元大投信旗下有七檔、國泰五檔、群益八檔、台新二檔暫停初級市場受理申購或買回申請；以類型來看，三檔台股反向ETF暫停初級市場贖回、三檔槓桿型、13檔被動式、三檔主動式則暫停初級市場申購，包括如國泰永續高股息、元大台灣50正2、國泰台灣科技龍頭等千億元ETF在內。

投信法人表示，近日市況波動劇烈，提醒投資人，若無法於初級市場申購或贖回，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買賣，但在交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，密切注意次級市場折溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格合理性，避免蒙受損失。

凱基台灣TOP 50研究團隊表示，大型雲端服務業者的資本支出指引、月營收年增率與企業獲利成長預估，仍是重要的觀察指標，在這些指標反轉之前，台股與AI產業的中長期趨勢仍值得正面期待。

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