黃仁勳回歸點燃AI行情，全球科技股迎來報復性反彈，市場對AI產業發展的疑慮暫時消退，帶動美股半導體、亞洲科技股及PCB族群

族群全面走揚，昨（24）日海外股票型ETF漲勢前十強中，中信台日韓PCB（009828）以28.18%最強、半導體類則有五檔。

輝達董事會宣布黃仁勳回歸執行長職務，重新點燃市場對AI產業的信心，美股科技股與半導體族群強勢反攻，帶動亞洲股市同步走揚。觀察昨日海外股票型ETF漲幅前十強，中信台日韓PCB以28.18%高居第一，單日成交量達18.5萬張，主因隨著台股PCB族群全面反攻，加上日韓相關成分股同步走強，且無漲跌幅限制，推升ETF單日漲幅領先。

半導體相關ETF也成為盤面另一大亮點，包括：中信日本半導體單日上漲11%，台新日本半導體上漲10.83%，分居第二、三名；國泰臺韓科技漲10.62%，兆豐洲際半導體也漲9.96%、國泰費城半導體漲9.22%。

此外，主動式ETF表現同樣不俗，主動野村亞洲科技單日漲9.89%，排名第六；主動安聯亞半導體上漲8.63%，位居第九，代表資金不僅回流台灣AI供應鏈，也同步追捧日本及亞洲半導體產業。

綜合中信投信、台新投信表示，科技創新、能源自主、供應鏈安全等長期趨勢並不容易逆轉，黃仁勳回歸有助降低市場對AI產業領導及發展方向的不確定性，短線有利科技股評價修復，不過，AI資本支出投資效益、企業獲利成長能否持續，以及全球科技股估值是否合理，仍是後續市場觀察重點。

主動安聯亞洲半導體經理人蕭惠中表示，隨AI投資進入下一階段，市場關注焦點正由資本支出規模轉向實際投資效益。企業能否將AI需求真正轉化為訂單、營收、獲利與自由現金流，將成為後續股價表現的重要分水嶺。

蕭惠中說，短期科技與半導體市場仍可能維持較高波動，政策變化、資金流向與企業財報均可能牽動市場表現。不過，拉長投資視角來看，AI對運算能力、記憶體頻寬、先進製程、先進封裝及高速資料傳輸的需求並未改變，仍持續推動全球半導體產業升級。因此，AI投資主軸並非退潮，而是從題材擴散進一步走向基本面驗證與贏家篩選。

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