在輝達（NVIDIA）宣布黃仁勳回任執行長後，市場樂觀情緒迅速升溫，全球AI投資信心大振，輝達股價23日飆漲31.4%，市值大增近9,500億美元，帶動NASDAQ-100指數漲6.9%，AI相關類股強勢反攻，也讓海外科技型ETF成為市場關注焦點。

根據統計，國內規模逾300億元的海外股票ETF共有四檔，其中富邦NASDAQ ETF（00662）以1,161.9億元居冠，為國內唯一規模突破千億元的海外股票ETF，其次為國泰費城半導體的712.5億元、復華富時不動產的420.6億元及統一FANG+的338.1億元。

富邦NASDAQ ETF研究團隊表示，黃仁勳回任有助延續輝達在GPU、CPU、CUDA軟體生態系及網通系統發展策略，降低市場對產品迭代及技術發展的疑慮，同時強化重要客戶與供應鏈的合作信心。短線市場情緒可望獲得提振，後續仍須關注12月1日聽證會及12月4日正式財務報告的提交情況。

從產業基本面觀察，儘管全球仍面臨通膨與高利率壓力，AI投資依舊是支撐全球經濟成長的重要引擎。四大雲端服務供應商（CSP）對2026年資本支出預估，較2025年底大幅上修18%，顯示AI算力需求持續超越原先市場預期，並帶動資料中心、半導體及相關設備需求。

此外，AI產業正由基礎建設擴張逐步邁向商業化與獲利驗證階段，隨著AI新創企業陸續進入資本市場，科技產業投資版圖也持續擴大。NASDAQ-100指數匯聚全球大型科技及創新企業，涵蓋AI、雲端運算、半導體等領域，投資人可透過相關ETF掌握科技產業中長期發展契機。

國泰費城半導體ETF經理人李翰林表示，黃仁勳回歸有助平復市場恐慌情緒，短線可望迎來評價修復行情。不過，美國期中選舉後AI產業面臨的政策限制、電力及資金供應疑慮仍存，市場終將回歸檢視企業實際獲利、營收及現金流表現。

李翰林指出，大型雲端服務商可透過導入客製化特殊應用晶片（ASIC）提升運算效率，雖可能對輝達、超微等GPU業者形成競爭壓力，卻也為博通、創意、世芯等客製化晶片業者創造商機。

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