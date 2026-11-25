輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳回任執行長、總裁及董事，輝達股價大漲，也讓持有輝達的海外股票ETF績效躍升。投信投顧公會10月底統計，共有44檔海外股票ETF持有輝達，其中以群益美國科技巨頭（009824）持有19.1%最多，其次為富邦未來車（00895）持有18.7%，包括中信美國創新科技、大華美國MAG7+、國泰智能電動車都有14%以上的持股。

群益美國科技巨頭追蹤指數為Solactive美國科技巨頭指數，高度集中於美國AI 與科技巨頭（如蘋果、輝達、微軟、博通），受單一龍頭消息面影響大。群益美國科技巨頭經理人李晉含表示，輝達最新公布財報仍展現強勁成長動能，單季營收達1,158億美元，年增103%，資料中心營收達1,076億美元，年增110%，Non-GAAP 每股稅後盈餘（EPS）年增111%，下一季營收財測更達1,300億美元。

富邦未來車（00895）追蹤指數為MSCI全球智慧移動指數，則是聚焦電動車、自動駕駛與車用晶片，重倉輝達與特斯拉。

從營收與獲利雙雙倍增，到新一代AI運算平台正式出貨，輝達的成長引擎並未因短期市場風波而熄火。黃仁勳的回歸，不僅是對高含輝量ETF帶來的直接受惠，更有機會同步掌握整體AI產業投資信心回升所帶動的評價修復行情。由AI應用拓展所引發的外溢效果也為其他科技潛力巨頭帶來表現空間，像是AI決策系統、資安防護、資料中心。

大華美國MAG7+經理人潘勝昱表示，經歷前周對沖基金大幅去槓桿與情緒性拋售後，美股科技板塊已浮現顯著超跌買點；高盛更預估全球AI基礎設施投資規模將自1.1兆美元持續攀升，驅動企業獲利動能一路延續至2027年，美股正從估值修正轉向「實質盈利驅動」的健康多頭軌道。後續仍須留意輝達內部調查進展、美國政府對半導體出口與國安監管政策。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。