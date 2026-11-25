受到黃仁勳回鍋輝達大利多，台股昨（24）日不但收復4萬點大關，也創下單日收盤最大漲點紀錄。盤點過去大盤單日收盤大漲逾1,500點共計出現七次，後市平均表現來看短線震盪長線多頭勝率高，顯示市場在激情大漲後表現仍可期。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，連續兩天大漲，大盤從「人心惶惶」瞬間轉為「軋空與回補並進」的強彈格局。統計大盤在過去單日收盤上漲逾1,500共有七次，後五日、後20日、後40日、後60日、後120日平均表現分別為跌0.5%、漲10.3%、漲14.5%、漲12.4%、漲29.7%，平均上漲機率達八成以上。

統計26檔主動式台股ETF在昨日漲幅有23檔打敗大盤，整體平均漲幅9.6%勝過大盤的8.9%。因此，建議投資人現階段，可以能因應市場而主動靈活選股策略的主動式台股ETF來介入台股，因在大盤盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，而在多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，黃仁勳的回歸除了降低輝達經營策略的不確定性外，更為全球AI產業注入一劑強心針，讓市場投資焦點有望重新回歸AI成長基本面。

Agentic AI應用需求強勁，CSP及企業需求仍無法被滿足，因此判斷AI基礎設施硬體及半導體供應鏈仍會維持強勁成長動能。

統一投信台股研究團隊指出，本次回檔主要反映估值與風險溢價重估，而非產業需求反轉。目前籌碼面有所改善，供應鏈調查亦顯示產業基本面仍具韌性。

後續須持續觀察美國晶片管制政策，若轉趨友善，且輝達聽證會前未再出現重大利空，AI供應鏈有望逐步築底回升；反之，若監管持續收緊，市場仍有再次轉趨震盪風險。

主動復華未來50經理人呂宏宇表示，雲端巨頭對AI算力的剛性需求未減，即便受到美國商務部對中國管制政策收緊，變動的應是供應鏈廠商接單分額調整及重新分配，預期隨國安基金進場等官方政策作多，加黃仁勳回歸輝達，提振市場投資信心，將為大盤帶來支撐。

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