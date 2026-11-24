受到黃仁勳回鍋輝達（NVIDIA）的大利多消息影響，台股24日收盤大漲3,310點，創下單日收盤最大漲點紀錄，漲幅高達8.9%收在40,122點，重新收復4萬點大關，市場激情大漲，市櫃合計高達621家漲停，台股ETF也高達57檔收漲停，投資人在利多猝不及防下以及選股困難下，大舉追買主動式ETF。

觀察今日26檔台股主動式ETF表現，有23檔單日漲幅打敗大盤，整體平均漲幅9.6%勝過大盤的8.9%；成交量部分，主動中信台灣收益（00406A）以206.09萬張，高居全市場第一，主動統一台股增長（00981A）成交199.7萬張，排第二高，而主動復華未來50（00991A）也以98.2萬張，排行第四，這三檔主動式ETF成交量都改寫掛牌新紀錄。再加上因部分被動式台股ETF暫停初級市場申贖及贖回下，主動式台股ETF成為買盤熱烈追捧焦點。

合計整體主動式台股ETF單日淨申購高達866.9億元，改寫主動式ETF上路以來最大單日就流入表現。

以個別標的來看，高達84.6%標的獲得淨流入（3檔暫停初級市場申購），其中，主動統一台股增長淨申購高達387.1億元，高居市場第一，其次為主動復華未來50的189.2億元，主動中信台灣收益106.1億元，排行第三多，其餘淨申購超過10億元的依序還有主動統一升級50（00403A）也有90.9億元、主動國泰動能高息（00400A）16.7億元、主動凱基台灣（00407A）15.2億元、主動富邦台灣龍耀（00405A）13.1億元、主動復華台灣新星（00418A）12.5億元。

而主動統一台股增長和主動復華未來50單日淨申購金額也都改寫掛牌來新高紀錄，此外，在買盤積極布局下，主動中信台灣收益今日規模攀升至1,705.8億元，率先改寫掛牌新高。

整體而言，台股主動式ETF在淨值回復及買盤力挺下，今日規模大增1,506.6億元，史上單日增加最多，總規模跳回至9,058.2億元，史上第三高。

受到市場情緒宣洩下，台股主動式ETF也出現較大的溢價，多檔都超過2%，提醒投資人，在交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，密切注意折溢價過大所產生價格波動風險，務必審慎評估價格合理性，避免蒙受損失。

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