臺灣證券交易所24日公布，元大台灣50反1（00632R）傳出鉅額違約交割，申報券商為國泰證券板橋分公司，違約金額高達3,946.9萬元。

由於台股近期波動劇烈，本周前兩個交易日自低檔強勢反彈3,310點、漲幅高達11.35％，今日指數更一舉重返40,000點大關。在盤勢急遽V轉下，上周五（20日）趁台股跳空大跌時搶進反向ETF看空的投資人，短線慘遭「雙面巴」。

回顧近期走勢，上周五台股受利空衝擊重挫2,393點，帶動00632R逆勢大漲7.19％、收在12.52元，吸引不少短線客進場搶短或融資追價；不料本周行情迅速反轉、大盤連兩日展開報復性反彈，00632R隨之急挫，市場推估追高部位帳面出現劇烈虧損甚至面臨追繳壓力，導致部分投資人無力履約或放棄補繳，使今日（T+2日）交割款項出現龐大缺口。

法人提醒，台股目前處於大幅震盪格局，單日動輒千點起跳的波動已成常態，槓桿型與反向型ETF具備每日重新平衡與複利效果，並不適合長期持有，且在急漲急跌行情中極易發生方向看錯的「雙面巴」風險。投資人進場操作前應審慎評估自身資金水位與風險承受度，落實停損機制，以免因資金調度不及而面臨違約交割的信用與法律責任。

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