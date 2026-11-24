證交所全力協助金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，持續促進ETF商品多元發展，吸引國際資產管理業者擴大在臺布局。國際資產管理機構施羅德（Schroders, Ltd.）即將在臺推出其亞洲首檔主動式ETF，結合全球投資研究資源與在地台股投資專業，為臺灣ETF市場增添國際參與動能。

由施羅德投信募集發行的主動施羅德AI台股ETF（00419A），將自115年11月26日起正式掛牌上市，並得辦理融資融券。本檔ETF亦為施羅德投信在臺發行的首檔ETF，為投資人提供參與臺灣AI與科技產業發展的新選擇。

施羅德自78年起深耕臺灣，長期累積台股研究與主動投資經驗，並已於美國、歐洲及澳洲發展主動式ETF業務。本次選擇臺灣作為亞洲首檔主動式ETF的發行市場，結合全球研究資源、在地選股能力與ETF交易便利性，展現對臺灣資本市場及AI科技產業長期發展的重視。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF以主動式策略投資於國內上市櫃股票，聚焦AI相關半導體及其供應鏈、AI基礎建設與AI應用等產業，綜合評估企業財務品質、成長性、AI相關業務、產業競爭地位及評價水準，將以不少於30檔成分股作為核心持股架構，視市場狀況及投資機會動態調整投資組合，並透過主題分散、個股分散及流動性管理等方式，降低非系統性風險，以最適化基金風險與報酬。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達245檔（含被動式ETF 205檔及主動式ETF 40檔）。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。