台股24日收在40,122.35點，大漲3,310.46點，寫歷史收盤漲點紀錄，但三大法人卻是賣超1,230.11億元，自營商大砍810.25億元，外資也賣超503.9億元。統計外資買賣超個股，外資賣超最多的是主動中信台灣收益（00406A），單日狂賣11萬2,165張，但買超主動統一升級50（00403A）竟高達23萬5,719張，高居外資買超冠軍。

黃仁勳回歸輝達（NVIDIA）執行長，輝達股價強彈，美股23日大漲，台股24日報復性強彈，早盤以39,148.91點開出，上漲2,337.02點，盤中收復40,000點及年線，一度衝達40,180.38點，上漲3,368.49點，寫盤中最大漲點紀錄，終場收40,122.35點，大漲3,310.46點，漲幅8.99%。

盤面上五大權值股同步漲停，權王台積電（2330）以漲停2,230元鎖死到收盤，上漲200元，貢獻大盤漲點1,753點；聯發科（2454）漲停收4,050元，上漲365元，貢獻198點漲點；鴻海（2317）漲停收226.5元，貢獻近98點漲點；台達電（2308）漲停收1,085元，貢獻約83點漲點；日月光投控（3711）也漲停收530元，貢獻近73點漲點，五大權值股同步亮燈，帶動大盤強勢飆漲。

市場買氣回籠，集中市場與櫃買市場合計上漲家數達1,995家，下跌僅66家，漲停家數高達678家，跌停僅10家，多方氣勢強勁；但三大法人卻合計賣超1,230.11億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超503.9億元，投信買超84.04億元；自營商賣超（合計）810.25億元，其中自行買超15.86億元、避險賣超826.12億元。

統計外資賣超前十名，3檔主動式ETF進榜，賣超最多的是主動中信台灣收益，其次是賣超主動統一全球創新（00988A），台塑（1301）、聯電（2303）、晶豪科（3006）、台塑化（6505）等也遭外資賣超；統計外資買超前十名發現，主動ETF高達7檔，買超最多的是主動統一升級50、其次是主動復華未來50（00991A），華航（2610）、國泰金（2882）、中租-KY（5871）也獲外資買超。

外資賣超前十名。資料來源：證交所

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