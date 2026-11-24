受到美國升息預期、長期利率攀升、幣安事件及Anthropic上市資金排擠效應等影響，比特幣在過去一個月劇烈修正，不過機構投資人不看淡加密貨幣投資前景，隨跨境支付與結算、新興市場儲蓄替代工具，還有全資產代幣化發展等，未來爆發性成長持續可期；此外，在穩定幣結合AI代理運用及比特幣供給稀缺性下，幣價再推升可期。第一金投信推出聚焦加密科技生態系主題式ETF，第一金全球加密科技ETF（009838）將在12月募集，投資人除關注幣價波動，還可以留意加密科技產業主題ETF，掌握下一波科技轉型金融創新的投資機會。

渣打銀行2026年10月穩定幣報告中強調，全球對於加密貨幣、穩定幣的監管明朗化後，穩定幣的發展可望呈現爆發性成長，2024年底至2026年初總市值約2,000億至3,000億美元水準，占加密貨幣總市值約7%至10%，2028年預計突破7,500億美元，上看1兆美元，並可望在2030年達2兆美元。

第一金全球加密科技ETF經理人丁圓圓指出，穩定幣的國家化、企業化需求帶動規模快速成長，代表這項加密貨幣工具已從幣圈交易工具，轉型為全球跨境支付、企業結算及新興市場儲蓄替代（Emerging Market Dollarization）工具等用途。

比特幣過去一個月急跌近三成，是泡沫化破滅？或僅是短期風險去化考驗？丁圓圓表示，這波比特幣拋售潮來自總體經濟不確定性擔憂與AI概念股拋售影響，對於比特幣價的長線看法仍樂觀，比特幣每四年發行減半，加上供給最大上限固定為2,100萬枚，供給稀缺性使得幣價在大幅修正後存在反彈空間，持續觀察這一波幣價趨勢是否已接近熊市尾聲，下一輪的供給減半時間點在2028年4月，可作為帶動趨勢反轉的先行指標。

全球科技破壞式創新發展，從網際網路到AI運用，下一輪是否由加密科技接棒？丁圓圓說明，加密科技生態系的三大領域包括：第一層金融應用，如支付、代幣化等；第二層核心金融，如交易所、託管、區塊鏈技術等；第三層則為科技基礎設施，如資料中心、晶片半導體、資安與運算設備等。第一金全球加密科技ETF追蹤投資NYSE TIP全球加密科技指數，聚焦投資35檔加密科技關鍵個股投資，核心產業包括：加密貨幣挖礦、交易與託管等涵蓋加密科技全產業鏈占比近80%，提供投資人運用ETF掌握幣圈長線紅利的投資新選擇。

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