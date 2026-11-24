國際金價上週跌至逾一年低點，本週在逢低買盤進場、輝達宣布黃仁勳復職後一度反彈逾4%。中信金屬及礦業（009830）經理人施絜心表示，隨著市場對機構被迫變現的疑慮降溫，黃金最壞的時刻可能已經過去，後市可適度樂觀看待。然而短線反彈能否延續，仍要看美國通膨數據與聯準會對明年利率走勢的判斷。

黃仁勳的人事消息，影響全球股市甚鉅，但為何同步牽動金價？施絜心分析，兩者的關聯在於機構投資人的現金需求。上週美國科技股急跌，部分機構面臨籌措現金或補繳保證金的壓力，交易活絡、容易變現的黃金也可能成為優先出售的資產。隨著輝達人事底定、美股信心回穩，投資人對新一輪強制平倉的擔憂減輕，加上金價跌深後吸引買盤回流，帶動這波反彈。

施絜心指出，強勢美元與偏高的利率仍是金價面臨的壓力。台灣時間11月25日晚間，美國將公布10月個人消費支出（PCE）物價指數，若核心通膨高於預期，市場可能上修對聯準會利率的預估，金價也可能回吐部分漲幅。美東時間12月9日聯準會公布利率決策時，除了當次是否升息，更值得留意點陣圖揭露的2027年利率路徑。若官員對明年底利率的預估低於市場預期，並帶動實質利率回落，將有助降低持有黃金的機會成本。

從金價反彈延伸到礦業股，施絜心認為，金礦商能否受惠，取決於售金價格與開採成本之間的差距。若平均售金價格回穩、每盎司生產成本維持穩定，獲利就有改善空間。至於銅、鋼鐵等工業金屬，需求則與AI基礎建設的投資進度密切相關。據研究機構估計，2026年全球AI支出約達2.6兆美元，其中逾半投入資料中心、伺服器等基礎建設，從機房配電所需的銅材，到廠房結構使用的鋼材，都讓這波投資效益延伸至上游礦業供應鏈。

此外，中國信託投信推出的中信金屬及礦業ETF（009830）正募集中，募集期間為11月23日至27日，每受益權單位發行價格為新台幣10元。根據中國信託投信官網，該基金追蹤「標普金屬及礦業精選行業指數」，投資美國金屬及礦業類股，涵蓋電力運輸必備的銅、資料中心基礎原料鋼鐵、散熱關鍵金屬鋁，以及貴金屬黃金、白銀、稀土與鈾礦等，概念形同原物料的「大盤型ETF」，也提供投資人參與美國礦業供應鏈的管道。

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