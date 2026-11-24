輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳旋風回任執行長，全球AI市場重拾信心，今日台股應聲走高，台積電、聯發科、日月光等半導體權值股同步「開盤即收盤」漲停慶祝。多檔半導體ETF如中信關鍵半導體（00891）等開盤後也隨即亮燈漲停，顯示資金重新回到AI與半導體主軸。

00891經理人張圭慧表示，根據彭博分析，黃仁勳回任有助於重振市場對AI的信心，也能強化產業領導力，讓輝達在資金調度與長期布局上更有彈性，進一步支撐全球AI基礎建設擴張。對台灣而言，這不只是一家美國企業的人事消息，而是牽動整條半導體供應鏈的重要訊號。

張圭慧指出，AI的發展離不開晶片，而晶片的製造、設計到封裝測試，台灣都扮演關鍵角色。以這次漲停的三家公司為例，台積電負責先進製程的晶圓代工，聯發科是重要的晶片設計公司，日月光則是全球封裝測試龍頭，三者剛好串起半導體產業的上、中、下游。只要AI伺服器與資料中心持續擴建，台灣半導體的訂單與獲利動能就有支撐。

不過，張圭慧也提醒，AI題材熱度高，股價波動相對也大，近期市場曾經歷明顯回檔，投資人情緒容易隨消息面大起大落。與其猜測高點低點、一次重押，不如透過ETF分批布局多家台灣半導體核心企業，分散單一個股的風險，再搭配分批進場或定期定額的方式，拉長時間、平均成本，比較能穩穩參與AI長期成長的果實。

張圭慧強調，AI浪潮才剛進入基礎建設全面擴張的階段，台灣半導體的關鍵地位難以取代，投資人可以趁市場信心回溫之際，用分批布局的方式，提前卡位台灣半導體供應鏈，掌握AI時代的核心資產。

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