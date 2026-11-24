台股10月創49,968點歷史新高後，11月遇黃仁勳事件暴擊，股價一路狂跌至11月23日止，跌幅近41%，儘管台股ETF股價同步遭殃，同期間卻有12檔台股原型ETF受益人數逆勢增加逾三成，高人氣表現脫穎而出，其中屬半導體ETF即占五檔，比重最高；若觀察投信進榜家數，台新投信有台新臺灣IC設計（00947）、台新AI優息動能（00962）、台新臺灣半導體30（00904）共三檔ETF入列，檔數最多。

根據集保結算所統計，台股一路從49,968歷史高點下跌至11月23日為止，指數跌幅雖高達40.9%，仍吸引不少投資人趁大盤重挫，逆勢加碼台股ETF大撿便宜。其中，第4季以來受益人數成長超過三成以上的台股原型ETF共有12檔，進榜ETF類型，以半導體類型最多。

台新投信總經理葉柱均表示，據集保結算所11月20日統計，台股11月狂跌，半導體ETF不畏輝達（NVIDIA）風暴，整體受益人數最新來到64.6萬人，再創歷史新高；零股人數也同步衝上10.2萬人締新猷，整體半導體ETF受益人數從9月24日起，一路衝高至11月20止，連續八周創人數正成長紀錄，零股人數自9月24日起持續增加，同步維持近三周正成長表現，顯示第4季以來台股半導體ETF買氣火紅，大盤越跌、國人持有半導體ETF意願反而增強，同時零股受益人數持續成長，也表示不少小額投資人採「存零股」方式來中長期持有半導體ETF，目前法人預估，黃仁勳回鍋輝達後，半導體ETF反彈後勁強，買氣有望加速升溫。

台新臺灣IC設計ETF（00947）經理人黃鈺民表示，11月輝達事件造成半導體股大跌，並非AI產業泡沫破裂，而是市場趁國際巨頭人事異動之際，進行股價、估值與籌碼三大結構式清洗與調整，使過去造成台股過熱隱憂的融資餘額，已明顯從10月12日高峰的6,533億元，大幅減肥至11月20日的4,352億元，減少2,181億元，減幅達33.3%，明顯超過同期間大盤29.0%的跌幅，驅動外資、投信法人資金有望重新聚焦台股基本面，從中挑選最具競爭實力的半導體股重新布局。

另外，黃鈺民認為，Google、AWS、Meta與微軟等北美超級雲端服務商（CSP）遇輝達事件後，將更加深刻體認到「不能把所有雞蛋放在同一個籃子裡」。為了降低對單一GPU供應商的依賴、壓低建置成本並掌握自主算力，雲端巨頭在2027年加速開發自研推論晶片（ASIC）的決心只會更強、不會變弱。這對台灣具備先進製程設計服務能力的大廠來說，是實打實的長線紅利。

經過這波恐慌性殺盤後，台新臺灣IC設計ETF投資團隊強調，許多高價IC設計股目前股價所隱含的成長率甚至已經跌入負值，這代表市場情緒已經從極度狂熱擺盪到過度恐慌，出現了明顯的「錯殺」空間，總結來說，短線的劇烈震盪與殺盤，其實是幫中長線投資人清除了籌碼障礙、創造出更合理的進場甜蜜點；加上黃仁勳事件不確定風險消除，有助於資金重新聚焦半導體股基本面，同時台灣半導體供應鏈長期受惠AI資本支出擴張、新一代AI晶片平台放量、企業級AI應用普及等三大動能，建議投資人現階段採分批布局台股不躁進，亦可鎖定高技術門檻的AI或半導體硬體龍頭股，透過半導體ETF作產業上中下游完整配置，捕捉中長線AI成長題材釣大魚。

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