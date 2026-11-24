台灣投資人太會買！0050全年淨申購破兆元 亞太第一強
台股今年以來震盪頻繁，投資人逢跌加碼，資金大舉湧入國民ETF元大台灣50（0050）。截至23日，0050全年淨申購突破兆元大關，再創ETF全新里程碑，即將蟬連兩年亞太區ETF淨申購冠軍。
統計今年來，截至23日止，0050全年淨申購金額來到1兆127.9億元，較2025年同期成長近三成，在外資破紀錄賣超上市3.2兆市況下，支持台灣50指數依然上漲32.6%表現。
台灣投資人把握外資調節台股之際積極承接，據Bloomberg截至23日資料顯示，0050今年以來淨申購金額穩居全亞太ETF之冠；元大台灣50正2則首度入列，位居第五；二至四名則均為中國大陸掛牌ETF。
法人指出，自對等關稅戰後，投資人深知台股反彈力道強勁，每逢回檔便逢低加碼。隨著下半年台股多空交錯、波動快速，指數投資在穩定性上更勝個股，資金因而加碼0050等大型指數ETF。統計10月、11月期間，0050分別獲1,402億元、2,754億元淨申購。
整體來看，散戶透過0050組成的加碼力道強勁，採大跌大買、資金集中，以及透過0050按成分股比重買進的標的集中策略。法人分析，此現象有效改變了以往散戶資金力道分散的劣勢，且面對外資賣超不再恐慌，加上定期定額穩定買盤、單筆加碼0050等大型指數ETF，將成為支撐台股的韌性。
目前國內高達2.67兆元資金追蹤台灣50指數，台灣50指數是由證交所與富時羅素（FTSE Russell）共同編製，富時羅素執行長Fiona Bassett表示，隨著AI快速發展，台灣憑藉領先全球的科技實力及關鍵技術優勢，在全球股票市場的重要性持續提升。對國際投資人而言，掌握台灣市場已成為理解全球資本市場發展趨勢的重要環節。
統計台灣50指數自2023年以來含息報酬率為255.9%，超越同期間加權股價指數的189.7%；若將時間拉長至近十年，台灣50指數報酬率587.5%，領先加權股價指數的462.6%，未來在資金持續青睞重點權值股下，台灣50指數有機會持續領先。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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