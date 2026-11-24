台股24日上演史詩級反攻，在黃仁勳復任輝達（NVIDIA）執行長消息激勵下，加權指數盤中狂飆3,368.49點，最高來到40,180.38點，創下史上最大盤中漲點，一舉站回年線。隨著多空行情急速翻轉，上周因台股重挫而逆勢走揚的反向ETF，24日反而成為盤面重災區，富邦臺灣加權反1（00676R）、元大台灣50反1（00632R）、國泰臺灣加權反1（00664R）及群益臺灣加權反1（00686R）等4檔台股反向ETF盤中全面下殺跌停。

其中，00676R跌至6.03元，00632R跌至10.95元，00664R跌至1.76元，00686R也跌至1.08元，4檔商品跌幅全數跌停，與台股強勢反攻形成鮮明對比。

回顧上周，台股遭遇猛烈賣壓，黃仁勳風波衝擊美國科技股重挫，加上聯準會釋出偏鷹訊號，台股權值電子股遭外資大幅提款，集中市場指數摜破年線，反向ETF則逆勢走揚。其中，00632R單周累計大漲21.44%，00676R也勁揚21.23%，成為市場震盪期間的焦點。

然而，隨著台股連續兩個交易日強勢反彈，反向ETF價格也迅速回落。

從法人籌碼觀察，兩檔反向ETF上周法人買超均以自營商為主。00632R上周三大法人合計買超176,640張，其中外資賣超2,578張，自營商則買超179,218張（避險買超193,661張）。

進一步觀察23日單日交易，三大法人合計買超00632R達202,405張，其中自營商買超173,300張（避險買超169,765張），外資也轉為買超29,105張，單日法人買超張數甚至超過上周整周合計，顯示在台股反彈當日，00632R仍呈現法人淨買超。

00676R上周同樣呈現法人買超，三大法人合計買超20,885張，其中外資買超667張、自營商買超20,218張（避險買超20,112張）；23日單日三大法人合計買超7,005張，其中自營商避險買超7,348張，外資則賣超343張。

值得注意的是，00632R、00676R雖同屬反向ETF，追蹤標的卻不相同。00632R以追蹤臺灣50指數單日反向一倍報酬為目標，00676R則追蹤臺灣加權指數日報酬反向一倍指數。

從上周反向ETF大漲逾兩成，到24日單日跌近一成，短短數個交易日便隨市場方向翻轉而劇烈震盪，也凸顯反向ETF與一般股票型基金的差異。投資人除了判斷市場方向，更須留意追蹤指數、每日反向報酬及持有期間等因素，避免將短期避險行情中的漲幅，誤認為可以持續延伸的長期報酬。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。